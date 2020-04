Sondage: les entrepreneurs ne se sentent pas assez soutenus financièrement

mercredi, 01.04.2020

Pour soutenir les entrepreneurs suisses durant la crise du coronavirus, le Conseil fédéral a mis en place une série de mesures, mais sont-elles suffisantes? Découvrez les premiers résultats de notre sondage.

"Ces prêts ne sont pas suffisants pour la relance de l'économie et le maintien des emplois pour la majorité des PME", estime Stefano Caruso à la tête de Confiland.

Baisse drastique de la productivité, chômage partiel, chamboulement des opérations, fermeture imposée pour certains domaines d’activité: le virus Covid-19 touche de plein fouet les entrepreneurs suisses. Pour les soutenir durant cette crise, le Conseil fédéral a mis en place une série de mesures mais sont-elles suffisantes?

L’Agefi a lancé un sondage en ligne afin de donner la parole aux entrepreneurs et le constat est alarmant: la majorité des répondants salue l’effort des autorités fédérales, mais juge l’aide financière trop faible, et s’interroge quant à l’avenir de son entreprise. Il est toutefois important de rappeler que ce sondage n’est qu’un reflet d’une partie des acteurs de l’économie suisse.

«On devrait tenir quatre mois»

Fondateur et président de l’Immobilière Romande IMRO SA, Bernard Buschi explique que son équipe travaille actuellement à 60% de son activité normale. «L’impact économique du coronavirus se ressentira bientôt lorsque les locataires ne pourront plus payer leur loyer».

L’entrepreneur dit avoir sollicité et obtenu un prêt d’urgence faisant partie des nouvelles mesures de la Confédération, soit des prêts de jusqu’à 500'000 francs cautionnés à 100% par cette dernière et à un taux d’intérêt de 0%.

Un prêt appréciable mais qu’il juge insuffisant: «Avec un crédit pouvant représenter au maximum 10% du chiffre d’affaires, cela risque d’être court. C’est 10% d’une année, soit un mois et une semaine. Combiné avec le chômage partiel et la trésorerie de la société, on devrait tenir quatre mois!»

«Seulement une aide d’urgence»

Même constat de la part de Stefano Caruso, Directeur de Confiland spécialiste du chocolat suisse, actif dans le domaine touristique, et du souvenir. «Ce prêt est une aide appréciable pour les PME mais uniquement une aide d'urgence et non pas une solution finale, car cela n'est pas suffisant pour la relance de l'économie et le maintien des emplois pour la majorité des PME.»

Les ventes de sa société ont chuté depuis mi-février et sont à zéro depuis le mois de mars. «La Confédération doit absolument accorder des subventions à fonds perdus selon la situation de l'entreprise. Je suis conscient que cela va prendre du temps, mais elle doit commencer ce travail rapidement en soutien avec les banques», explique Stefano Caruso, qui tient toutefois à souligner l’effort des autorités quant à la simplicité pour obtenir ce crédit à 0%.

«Un véritable affront»

Co-fondateur du spécialiste fribourgeois de l’analyse de données Swiss SDI, Xavier Bays a vu la majorité de ses mandats repoussés sur une durée indéterminée. Pour faire face, l’entreprise a effectué une demande de chômage partiel pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur. Le montant décidé par la Confédération est de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Un montant jugé «ridiculement faible», « ne permettant même pas de payer les charges courantes», voir défini comme «un véritable affront», par certains répondants de notre sondage.

De son côté, Xavier Bays attend encore la confirmation de sa demande, mais il estime que si les RHT sont accordées aux associés de l’entreprise, «Swiss SDI recevra suffisamment de soutien pour passer la crise». Par ailleurs, l’entreprise a décidé de ne pas faire appel au programme de prêts déployé par la Confédération, tant qu’elle n’est pas au pied du mur en termes de liquidités.

Xavier Bays se veut positif: « nous cherchons de nouvelles opportunités liées au virus, nous avons développé un site web qui propose une modélisation de l’évolution de l’épidémie par exemple et nous proposons nos services au organisations impliquées dans la gestion de cette crise».

Zoom sur les aides pour les entrepreneurs

Le gouvernement a élargi le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur. Les individus qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint peuvent également faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps. Les indépendants qui subissent une perte de revenus due aux mesures prises par le Conseil fédéral sont indemnisés s’ils ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance.

La Confédération met également sur la table vingt milliards de francs à destination des entreprises pour qu’elles obtiennent des crédits bancaires plus facilement. Les crédits peuvent représenter jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires ou atteindre un montant de vingt millions de francs au plus. Les versements allant jusqu’à 500.000 francs sont couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Cette garantie sera ramenée à 85% pour les montants dépassant ce seuil.

