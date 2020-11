Swiss Re confirme ses objectifs pour sa journée des investisseurs

vendredi, 20.11.2020

Pour le réassureur, le ratio coûts-revenus dans la réassurance dommages (Property and Casualty Reinsurance) doit être au plus égal à 96% dès l'an prochain.

Swiss Re reconduit vendredi ses objectifs financiers à moyen-terme, en préambule à sa journée dédiée aux investisseurs. Le réassureur en profite pour revendiquer un rétablissement dans son unité pour entreprises Corporate Solutions et indiquer suivre une stratégie de provisionnement proactif pour faire face à la pandémie.

Le ratio coûts-revenus dans la réassurance dommages (Property and Casualty Reinsurance) doit être au plus égal à 96% dès l'an prochain. Cet indicateur ne doit pas dépasser 98% chez Corporate Solutions, précise un communiqué. Le groupe n'avance pas d'objectifs spécifiques pour ses activités santé et prévoyance (Life and Health Reinsurance), mais assure que celles-ci affichent une dynamique robuste malgré la pandémie, en Asie en particulier.



La faiblesse des taux d'intérêt n'a pas empêché l'investisseur institutionnel d'enregistrer des rendements "robustes" en 2020, dans un environnement de marché "volatil". La cession de la filiale Reassure au groupe Phoenix pour 3,25 milliards de livres mi-juin (3,93 milliards de francs au cours actuel) a sensiblement réduit le profil de risque.

La multinationale zurichoise devise en outre la valorisation de son prestataire de services d'assurance numérique en marque blanche Iptiq à environ 2 milliards de dollars.(awp)