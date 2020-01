Entreprise autogérée: «Il y a un moment où l’on doit faire confiance»

mercredi, 08.01.2020

Pour le partenaire chez Liip Jonas Vonlanthen, les employés prennent les bonnes décisions, s’ils ont toutes les cartes en mains.

Maude Bonvin



«Ce n’est pas chacun fait ce qu’il veut, quand il veut. Il faut définir les règles du jeu», estime Jonas Vonlanthen. (Liip)

«Nous ne parlons plus de manager et de fonction depuis trois ans», déclare Jonas Vonlanthen, partenaire chez Liip. L’entreprise zurichoise développe des applications web et mobiles. Fondée en 2007, elle a grandi avec internet et l’open source. «Le partage fait partie de notre ADN. Nous n’avons...