Pascal Strupler: «Les chiffres actuels ne vont pas dans le sens d’une surmortalité sur l’année»

vendredi, 21.08.2020

Pour le directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le départ, Pascal Strupler, les mesures sanitaires ont permis d’éviter d’arriver à une situation de surmortalité, même si la Suisse aurait pu être mieux préparée au coronavirus.

Maude Bonvin



«Il est faux de vouloir comparer la grippe saisonnière et la pandémie à laquelle nous faisons face», souligne Pascal Strupler. (OFSP)

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 oscille entre 250 et 300 contre plus de 1400 au plus fort de la crise. Ce vendredi, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 306 nouveaux cas, 13 hospitalisations et aucun décès. Pour trouver un...