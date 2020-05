FOROM crée une charte pour organiser un événement sûr

mardi, 19.05.2020

Le Forum économique romand, FOROM, veut innover pour sa 15ème édition en lançant une charte sanitaire. Son but, convaincre les participants qu’ils peuvent se rendre à un événement en toute sécurité.

Marine Humbert



Les organisateurs de FOROM ont dévoilé mardi le programme de sa 15e édition qui se déroulera le jeudi 24 septembre 2020.

Le Forum économique romand a dévoilé mardi une nouvelle charte d’engagement «Social Attitude», pour la 15e édition du FOROM Principal, le 24 septembre. Développée par Global Events Sàrl, entreprise spécialisée dans l’événementiel basée à Martigny, la charte est destinée à devenir un document de référence en matière d’organisation d’évènements culturels, sportifs, économiques et de réseautage dans un contexte de crise sanitaire.

Pour la première fois, un label recense tous les critères qu’un organisateur d’évènements doit respecter pour garantir la sécurité des participants, des partenaires et des organisateurs. «Pour relancer des évènements en Suisse dans ce contexte de crise, nous devons rassurer sur la faisabilité des évènements, informer, former et responsabiliser, souligne Cédric Borboën, directeur de Global Events Sàrl et président de FOROM.

Un sondage réalisé par FOROM auprès des acteurs de l’économie romande montre en effet que 67% d'entre eux sont relativement inquiets de participer à un évènement rassemblant un certain nombre de personnes. 45% des personnes interrogées ne souhaitent pas participer à des événements économiques et de réseautage durant l’été 2020.

Toutefois, si les organisateurs garantissent la sécurité et la protection de tous les participants et de leur personnel, 58% des personnes interrogées participeraient à un événement durant l’été et dès septembre. «Tant que les gens n’ont pas pu se projeter dans un évènement qui tient compte de la sécurité, et qui met en place des mesures pour protéger tout le monde, ils ne peuvent s’imaginer à y prendre part», commente Cédric Borboën. La charte imaginée pourrait donc être le déclic indispensable à la relance de l’activité évènementielle en Suisse, actuellement chamboulée par la pandémie du coronavirus, espère l'organisateur.

Parmi les mesures jugées prioritaires par les personnes interrogées, on retrouve le respect de la distance sociale (61%), la désinfection des installations et du matériel (63%) et la mise à disposition de gel hydroalcoolique aux participants (60%). L’affichage de panneaux rappelant les mesures d’hygiène à respecter est jugé très important par un peu plus d’un tiers d’entre elles (36%). Quant au port du masque, les résultats sont variés, il ne se positionne pas comme une priorité de manière générale.

Le participant doit aussi signer la charte et devient donc une partie prenante aux côtés de l’organisateur et du personnel des partenaires et des prestataires de service.

La charte est vouée à évoluer dans le futur, notamment en fonction des mesures édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Conseil fédéral, ainsi que de l’évolution de la situation sanitaire. «Nous devrons aussi tenir compte des nouvelles coutumes de socialisation», explique Cédric Borboën, directeur de FOROM. «Pour le moment, la distance sociale est de mise, mais dans un futur proche nous aurons certainement deux catégories de personnes: celles qui voudront maintenir la distance sociale et celles qui préfèreront reprendre leurs habitudes", ajoute-t-il. Afin de préserver la qualité des échanges sociaux, le directeur a par exemple imaginé un badge pour que les participants montrent visuellement à quelle catégorie ils appartiennent.

La PME du Futur au cœur de cette 15ème édition

Les organisateurs de FOROM, dont L'Agefi est partenaire, ont dévoilé mardi le programme de sa 15e édition qui se déroulera le jeudi 24 septembre 2020, dès 12h30 au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Cet évènement encourage les dirigeants d’entreprises à poser leur regard sur l’avenir. Les intervenants du FOROM Principal reviendront sur la crise de ce début d’année, tout en véhiculant des messages forts pour tous les dirigeants sur la manière de l’aborder, de s’adapter et de rebondir.