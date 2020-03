«L’avenir du monde juridique passe par l’intelligence artificielle»

jeudi, 19.03.2020

Pour l’avocat fiscaliste Xavier Oberson, le passage à la digitalisation et à l’intelligence artificielle est inéluctable. Elles apporteraient un soutien très intéressant à certains domaines du droit, notamment tout ce qui concerne la recherche juridique. Entretien.

Matteo Ianni



Xavier Oberson. L’intelligence doit être vue comme une aide et non un substitut à l’humain. (credit: point-of-views.ch)

Aucun secteur n’est resté aussi durablement cramponné à l’analogique que la justice. Mais la profession connaît désormais à son tour une mutation. Les nouvelles technologies ouvrent le champ à la dématérialisation du juridique. Une justice plus efficace et plus accessible grâce à la révolution...