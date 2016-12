Bourse Zurich: légères pertes attendues après des données faibles

jeudi, 29.12.2016

Pour l'avant-dernier jour de négoce de l'année, une tendance légèrement négative se profile. Les données en provenance des Etats-Unis et d'Asie laissent présager une ouverture plutôt faible. A Wall Street, le Dow Jones a reculé de 100 points après la clôture des bourses européennes, s'éloignant de la barrière psychologique des 20'000 points.

Les volumes sont très faibles depuis le début de la semaine, et ce dans toutes les classes d'actifs. Au regard de l'évolution de la performance aux Etats-Unis, le marché commence à faire face à la réalité. Une partie des pertes actuelles pourrait ainsi être lié au fait que le soufflé après les élections américaines est quelque peu retombé.

Vers 08h20, le SMI reculait de 0,23% à 8237,27 points, selon les données compilées par Julius Bär, marquant une évolution négative sur un an à hauteur de 6%. Ajusté du dividende, la baisse est d'environ 3%. La plupart des "blue chips" reculaient jeudi de 0,1 à 0,3%.

Dans l'ensemble, la journée de négoce devrait être calme, comme le suggère une actualité d'entreprises plutôt mince. Les principaux perdants dans le négoce avant-Bourse étaient les bancaires UBS et Credit Suisse (-0,3% chacune).

Les courtiers évoquent un article du "Wall Street Journal" pour expliquer les pertes de CS: la banque se trouverait aux côtés de deux autres instituts dans le collimateur des autorités de régulation boursière SEC. Les autorités se penchent sur la vente d'emprunts au Mozambique d'un volume de 850 mio USD. La banque française BNP Paribas et la russe VTB sont également pointées du doigt.

Les cycliques ABB, LafargeHolcim et les deux valeurs du luxe Richemont et Swatch accusaient toutes un repli de 0,3%.

Avec un recul entre 0,2 et 0,3%, les trois poids lourds Novartis, Roche et Nestlé contribuaient à la retenue constatée avant-Bourse. Aux Etats-Unis, un groupe pharmaceutique a fait état la veille de données décevantes qui ont pesé sur l'ensemble de la branche. Selon un analyste, celle-ci a besoin d'urgence de nouvelles positives, après que nombre d'entreprises ont publié des résultats d'étude décevants.

En Suisse, les regards sont braqués sur Roche, après que l'autorité sanitaire britannique National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) a annoncé qu'elle renonçait à recommander sa substance anticancéreuse trastuzumab emtansine (également commercialisée sous le nom Kadcyla) en raison de coûts trop élevés.

Quant à Novartis, des rumeurs circulent concernant l'intérêt du laboratoire bâlois pour l'acquisition de l'américain Intercept Pharmaceuticals.

Actelion (-0,1%) s'en sortait mieux que la moyenne du marché. Certains intervenants croient encore que la biotech d'Allschwil pourrait encore dévoiler sa surprise en matière de fusion-acquisition avant la fin de l'année.

L'actualité se trouve du côté du marché élargi. Le facilitateur de distribution a décroché un nouveau contrat en Thaïlande, mais n'en a pas divulgué l'incidence escomptée sur ses résultats.

La biotech Basilea a pour sa part annoncé la nomination d'Ursula Eberhardt à la tête des ressources humaines, ainsi que son entrée dans la direction élargie du groupe.(awp)