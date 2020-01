La recherche en microtechnique suisse a son propre stand à Las Vegas

jeudi, 09.01.2020

Pour la sixième année consécutive, le CSEM cherche à promouvoir ses inventions lors de l'immense rassemblement américain CES.

Sophie Marenne



Jens Krauss, Simon Gray, Christophe Verjus, Elisa Favre & Pascal Nussbaum composent l’équipe d’experts du CSEM sur place.

Dans le dédalle des onze sites officiels du Consumer Electronics Show (CES) nevadain, l’accent neuchâtelois chante sur quelques mètres carrés. Et pour cause: à l'intérieur du Venetian, dans la partir ouest de cet immense salon, l’équipe du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM)...