L'Hôpital du Jura parvient à consolider sa santé financière

vendredi, 19.06.2020

Pour la première fois de son histoire, L'Hôpital du Jura peut dégager un résultat qui lui permet de couvrir ses coûts et ses investissements.

Un bon d'achat sera remis à l'ensemble des collaborateurs pour les remercier des efforts consentis, y compris durant la crise.

L'Hôpital du Jura (H-JU) a atteint l'année dernière l'objectif qui lui permet d'assurer sa pérennité. Pour la première fois de son histoire, l'établissement cantonal peut dégager un résultat qui lui permet de couvrir ses coûts et ses investissements. L'année 2020 s'annonce en revanche plus compliquée en raison de l'impact du Covid-19.



Durant l'exercice 2019, l'ensemble des activités ont progressé et le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7%, a relevé vendredi l'H-JU en dévoilant son rapport d'activité. Depuis la révision de la LAMal et la liberté de choix des patients, l'institution estime qu'elle n'a cessé de s'améliorer sur le plan qualitatif et de l'efficience.



Plusieurs exercices avaient déjà donné des signaux positifs et les prémices d'une consolidation. "Mais le résultat de l'année 2019 est celui qui permet réellement d'affirmer que l'institution est sur la bonne voie", écrit l'Hôpital du Jura qui se réjouit de la fidélité et de l'attachement des patients.



Un bon d'achat sera remis à l'ensemble des collaborateurs pour les remercier des efforts consentis, y compris durant la crise. La somme a été provisionnée sur l'exercice précédent. Ces bons sont valables auprès des membres de l'association du commerce jurassien. Ce sont ainsi 360'000 francs qui seront injectés dans l'économie régionale.

Manque à gagner

L'année 2020 s'annonce elle plus compliquée en raison de l'impact du Covid-19. La suspension des traitements médicaux non urgents et l'achat de matériel spécifique durant la crise auront de lourdes conséquences financières.



A la fin de l'année, le manque à gagner pourrait se monter à neuf millions de francs, a indiqué le responsable de la communication Olivier Guerdat. Il faudra toutefois déduire de ce montant les aides de la Confédération et du canton.(Awp)