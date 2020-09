La Suisse reste leader de l'innovation, selon le GII

mercredi, 02.09.2020

Pour la dixième année consécutive, la Suisse arrive en tête de l'Indice mondial de l'innovation.

SG



La Suisse s’est améliorée dans le domaine des brevets et des opérations de capital-risque, selon le Global Innovation Index. (Keystone)

La Suisse, la Suède, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas figurent dans le peloton de tête du Global Innovation Index (GII) 2020, publié ce mercredi.

La Suisse reste ainsi la championne de l’innovation pour la dixième année consécutive. Générant systématiquement des résultats de qualité dans ce domaine, elle s’est également améliorée dans les brevets et les opérations de capital-risque, indique le GII dans un communiqué.

Seize des 25 pays les mieux classés de l’Indice mondial de l’innovation sont des pays européens, dont sept figurent parmi les 10 premiers.

Publié conjointement depuis 2007 par l’Université Cornell, l’INSEAD et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Indice montre la stabilité des pays en tête année après année, mais fait état d’un déplacement progressif de la géographie de l’innovation vers l’Est.

Au fil des années, l’Inde, la Chine, les Philippines et le Vietnam sont les pays qui ont le plus progressé dans le classement. Ces quatre pays figurent désormais tous parmi les 50 pays les plus innovants.

"L’innovation est source de solutions"

Le GII redoute les répercussions économiques de la crise du Covid-19 sur les jeunes entreprises, le capital-risque et les autres sources traditionnelles de financement de l’innovation.

"Les pouvoirs publics doivent s’assurer que les plans de sauvetage sont orientés vers l’avenir et soutiennent les particuliers, les instituts de recherche, les entreprises et tous ceux qui ont des idées innovantes et collaboratives pour le monde post-Covid. L’innovation est source de solutions", estime le directeur général de l’OMPI, Francis Gurry, cité dans le communiqué.

Même si la pandémie entrave certaines activités innovantes, l'indice relève qu'elle favorise l’innovation dans de nombreux secteurs traditionnels, notamment la santé, l’enseignement, le tourisme et le commerce de détail, mais aussi dans de nouveaux secteurs.