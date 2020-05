Le Conseil d'Etat vaudois n'exclut pas une nouvelle aide aux médias

lundi, 11.05.2020

Pour éviter que la situation ne s'aggrave dans le secteur de la presse, le gouvernement vaudois "n'hésitera pas à intervenir à nouveau" au cours du deuxième semestre.

Le Conseil d'Etat vaudois a déjà débloqué un montant de 1,2 million de francs pour atténuer la crise du coronavirus (Keystone)

Cinq jours après la disparition du Régional, le Conseil d'Etat vaudois se dit prêt à renouveler son soutien aux médias ces prochains mois. Il rappelle toutefois qu'il a déjà débloqué un montant de 1,2 million de francs pour atténuer la crise du coronavirus, une aide distincte du projet de décret (6,2 millions sur 5 ans) sur lequel le Grand Conseil devra prochainement se prononcer.

"Le Conseil d'Etat fait part de son inquiétude face à un appauvrissement de la diversité et de la pluralité de la presse dans une grande région du canton", écrit-il lundi dans un communiqué, en réaction à la disparition du journal basé à Vevey. Pour éviter que la situation ne s'aggrave dans la branche, le gouvernement "n'hésitera pas à intervenir à nouveau" au cours du deuxième semestre, ajoute-t-il.

Le Conseil d'Etat a décidé le 29 avril d'une aide d'urgence de 1,2 million de francs, valable jusqu'en juin via des achats et réservations d'espaces publicitaires. Les titres régionaux de presse écrite regroupés dans l'association Vaud Presse - et à laquelle appartenait Le Régional - cumulent à ce stade un volume d'annonces de 540'000 francs.

Outre ce soutien exceptionnel, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a présenté en janvier dernier un projet de décret prévoyant une aide de 6,2 millions sur 5 ans afin de soutenir la diversité des médias dans le canton. Ce projet est actuellement examiné par une commission du Grand Conseil.

Le gouvernement vaudois explique aussi qu'il "suivra de près la mise en oeuvre" des deux motions adoptées la semaine dernière par le Parlement fédéral pour soutenir les médias. Il évaluera "leur articulation, voire la complémentarité avec certaines mesures du plan vaudois." (awp)

