Réforme des retraites: le simulateur de Comparis est en ligne

jeudi, 17.08.2017

Pour évaluer les conséquences financières de chacun face à la Prévoyance vieillesse 2020, comparis.ch lance son "simulateur de votation".

Le comparateur calcule l'AVS quel que soit l'issu du vote. (Keystone)

Il suffit de rentrer son âge, son sexe, son revenu et la LPP. Grâce à ces quatre informations, le simulateur de votation permet d'évaluer les conséquences financières de la réforme.

Bien que ce ne soit pas le premier calculateur en ligne (l'USAM avait lancé le sien en juillet), Comparis.ch explique dans son communiqué paru jeudi, que son simulateur de votation montre les effets de la réforme de manière bien plus précise. Ce simulateur a été élaboré par le Dr. Lukas Müller, professeur à l'Université de Saint-Gall.

Grâce à cet outil, il est possible de savoir si l'équation de cotisations et de rentes plus élevées se solde par un résultat positif ou négatif. Sont également prises en compte les cotisations AVS qui dépendent du revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Comparis.ch insiste qu'il ne donne aucune indication de vote à travers cet outil. Felix Schneuwly, chef des affaires publiques de l'entreprise explique: "Nous souhaitons créer la transparence afin que, avant la votation, tout un chacun sache quelles seront les conséquences financières de l’objet dans son cas".