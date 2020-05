Coronavirus: récolte de données pas assez suivie dans les restaurants

Pour Daniel Koch, il est important de s'inscrire dans les restaurants et les bars, a-t-il déclaré lundi lors du point de presse de la Confédération.

"Si on veut vraiment que la courbe de l'épidémie recule, il est important que le traçage de contact soit mis en place de manière sérieuse," a insisté Daniel Koch. (Keystone)

Le traçage des contacts est une mesure essentielle pour éviter une nouvelle augmentation de la contamination au coronavirus. La récolte des données dans les restaurants n'est pas suffisamment appliquée, estime le délégué pour le Covid-19 de l'OFSP Daniel Koch.

Il est important de s'inscrire dans les restaurants et les bars, a-t-il déclaré lundi lors du point de presse de la Confédération. Il faut améliorer cette situation, c'est le seul moyen de savoir qui est contaminé et d'être averti si on a été en contact avec lui.



Si on veut vraiment que la courbe de l'épidémie recule, il est important que le traçage de contact soit mis en place de manière sérieuse, a insisté M. Koch. Bien que peu nombreux, les nouveaux cas de Covid-19 doivent être découverts.



S'ajoute aussi le suivi personnalisé réalisé par les autorités cantonales, à savoir l'identification et l'information des contacts par téléphone. Celle-ci fonctionne bien, a expliqué Christos Pouskoulas, médecin cantonal adjoint du canton de Lucerne. L'application SwissCovid complète ces traçages et est plutôt bien acceptée par la population, selon un sondage publié lundi.(AWP)