Coronavirus: les CFF enregistrent des centaines de milliers de francs de pertes quotidiennes

vendredi, 20.03.2020

Pour compenser le manque à gagner des compagnies de transports publics, la Confédération prend des mesures.

Maude Bonvin



En Suisse romande, la liaison allant de Genève-Aéroport à Brigue est partiellement supprimée, tout comme les services du Léman Express. (Keystone)

Les CFF observent une baisse de 50% de la fréquentation de leurs trains. Et de nouveaux reculs sont attendus ces prochaines semaines. Outre l’augmentation du télétravail, de plus en plus de soignants sont invités à prendre le taxi plutôt que les transports publics.

Si elle ne dispose...