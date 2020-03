Ascom se prépare à une augmentation de capital

jeudi, 05.03.2020

Le groupe technologique zougois Ascom, centré sur les solutions IT et mobiles pour le secteur de la santé, anticipe pour 2020 une croissance minime et une marge EBITDA de 7-9%. Chute du titre de 6,5% jeudi.

Piotr Kaczor



Jeannine Pilloud, CEO du groupe Ascom depuis l'an dernier, estime que le groupe n'a pour l'instant pas besoin de compléments pour être compétitif. La pression sur les coûts de la santé devrait déclencher de gros contrats hospitaliers en Suisse aussi.

A la suite de l’alerte sur ses résultats 2019 communiquée le17 janvier dernier par le groupe technologique zougois Ascom, spécialisé dans les solutions IT et mobiles pour le secteur de la santé, le chiffre d’affaires de l’exercice 2019, déjà connu, a chuté de 11% à 282,9 millions de francs...