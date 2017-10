PostFinance prend une participation dans Sentifi

jeudi, 19.10.2017

PostFinance a acquis une participation minoritaire dans la start-up alémanique de technologies financières Sentifi. La filiale de La Poste n'a pas indiqué le pourcentage de capital repris, ni le prix de la transaction.

L’investissement de PostFinance vise à élargir l'offre et investir dans l'expansion à l’international.

PostFinance a acquis une participation minoritaire dans la start-up suisse de technologies financières Sentifi. Sentifi analyse à l’aide de l’intelligence artificielle des données non structurées provenant de réseaux sociaux, telles que des fils d’actualités, des publications sur des blogs ou des messages Twitter, et les prépare pour des investisseurs financiers.

Ces derniers peuvent ainsi identifier suffisamment tôt les tendances et événements importants ainsi que leurs possibles répercussions sur les actions, les matières premières ou les monnaies, et adapter en conséquence leur portefeuille de placement.

Sentifi fait partie des prestataires leaders dans le domaine de l’intelligence collective destinée aux marchés financiers. Grâce aux technologies du Big Data, à des algorithmes auto-adaptatifs et à des systèmes conceptuels avancés basés sur le contexte, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser l’intelligence collective de millions de personnes et d'organisations pertinentes. Cela permet aux investisseurs de surveiller le marché de manière plus efficace et de repérer certains signaux qui ne sont pas disponibles dans les systèmes classiques d’information sur les marchés financiers.

Un potentiel du marché élevé

Aujourd’hui, la solution de Sentifi s’adresse surtout aux investisseurs, gestionnaires de produits financiers et analystes financiers institutionnels. Les analyses mises à jour en ligne d’heure en heure sont déjà intégrées à plus de 50 plateformes de prestataires de services financiers et portails médiatiques de premier plan dans neuf pays.

«L’investissement de PostFinance va nous permettre d’élargir notre offre et d’investir dans notre expansion à l’international», explique Anders Bally, fondateur et directeur général de Sentifi, pour présenter un aperçu de ses projets d’avenir. Ainsi, il prévoit par exemple un élargissement de l’offre aux chargés de relations avec les investisseurs et aux investisseurs privés.

Diversification de la structure des revenus

Les deux tiers environ des recettes de PostFinance proviennent du secteur des opérations d’intérêts. Afin de rester durablement rentable dans l’environnement de marché actuel, marqué par des taux d’intérêt très faibles, voire négatifs, PostFinance diversifie la structure de ses revenus et exploite de nouvelles sources de recettes indépendantes des taux. Le Corporate Venturing est un secteur d’activité dans lequel la prestataire de services financiers s’engage davantage et saisit plus d’opportunités depuis 2016.

Ce faisant, PostFinance s’intéresse non seulement aux perspectives économiques des entreprises, mais aussi aux activités qui sont en lien avec son propre cœur de métier ou qui lui permettraient éventuellement de compléter à l’avenir son portefeuille de produits et de prestations.