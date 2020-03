La baisse du marché procure des prix plus attractifs

lundi, 02.03.2020

Plusieurs sociétés cycliques, dont Rieter, Swatch Group, Dufry, Sulzer ou Bobst, redeviennent intéressantes sur SIX Swiss Exchange grâce à leur impopularité actuelle.

Philippe Rey



Greg Poux-Guillaume. Le CEO de Sulzer dont l'action a perdu près de 20% cette année. (Keystone)

Dans le sillage de Wall Street, qui mène la danse à court terme, le marché suisse des actions a perdu plus de 11% la semaine dernière, s’agissant des indices SMI, SLI et SPI. Les reculs sont d'un peu plus de 6% depuis le 1er janvier 2020. Une reprise a eu lieu lundi, de nature technique, avec...