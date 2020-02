Inscriptions provocatrices sur des factures de Romande Energie

mardi, 28.01.2020

Plusieurs clients de Romande Energie portant un nom à consonnance albanaise ont reçu leur facture d'électricité avec des annotations malveillantes.

Romande Energie juge cet acte "inacceptable" et présente ses excuses aux personnes concernées. (Keystone)

Des clients de Romande Energie ont reçu leur dernière facture d'électricité annotée apparemment à la main avec des inscriptions malveillantes. L'entreprise cherche à comprendre l'origine de ces agissements. Elle va déposer plainte.

"Plusieurs clients portant un nom à consonance albanaise ont reçu leur facture d'électricité annotée à la main avec des inscriptions pro serbes", explique mardi Romande Energie dans un communiqué. L'entreprise a annoncé le dépôt d'une plainte.

"Les personnes visées ont pris ces annotations pour une provocation. Pour l'heure, sept clients se sont manifestés, tous dans le canton de Vaud", a expliqué mardi Michèle Cassani, porte-parole.

Romande Energie cherche à savoir ce qui s'est passé. La société sous-traite la facturation à plusieurs entités et ignore laquelle est concernée. "On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on ne pense pas qu'il s'agisse d'une cyber attaque, car on a l'impression que les inscriptions sont manuscrites", a ajouté Mme Cassani.

Romande Energie juge cet acte "inacceptable" et présente ses excuses aux personnes concernées. Le service clientèle a étendu ses heures d'ouverture de manière à pouvoir répondre aux clients concernés. (ats)