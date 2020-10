Covid-19: les cantons renforcent leurs mesures pour stopper la deuxième vague

mercredi, 21.10.2020

Plusieurs cantons, dont le Valais et le Tessin, ont annoncé ce mercredi une série de mesures pour stopper la deuxième vague de coronavirus. Genève devrait suivre. Tour d'horizon.

Les conseillers d'Etat Valaisan, le President Christophe Darbellay et Frederic Favre lors d'une conference de presse du Conseil d'Etat du canton du Valais ce mercredi après-midi.(Keystone)

Face à la forte augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines, les cantons prennent de nouvelles mesures pour stopper la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. C'est notamment le cas du Valais, du Tessin, et de Soleure. Genève pourrait faire de même lors d'une conférence ce mercredi à 16h15. Tour d'horizon.

Valais: les restaurants devront fermer à 22h00

En Valais, les établissements publics comme les restaurants devront fermer à 22h00 à partir de jeudi. Cette mesure, encore inédite en Suisse, fait partie d'une série de décisions prises par le Conseil d'Etat mercredi.

Les rassemblements de plus de dix personnes tant dans l'espace public que privé sont en outre interdits. Le port du masque est obligatoire en permanence sur les lieux de travail clos.

Face à la hausse rapide des cas de coronavirus en Valais, le canton serre la vis. Les nouvelles mesures entrent en vigueur "cette nuit à minuit. Elles sont applicables jusqu'au 30 novembre. On espère que ça suffira pour endiguer la situation avant la saison d'hiver", indique Christophe Darbellay, président du Conseil d’Etat, mercredi lors d'un point presse.

Le Valais est devenu le canton suisse dénombrant le plus grand nombre de nouveaux cas au prorata de sa population. L'Hôpital du Valais a déclaré être en "situation critique". Et mardi, le service de traçage a fait savoir qu'il peinait à mener sa tâche à bien en raison du nombre de cas qui bourgeonnent un peu partout.

Tessin: masque obligatoire dans les bâtiments administratifs

Le port du masque est à présent obligatoire dans tous les bâtiments administratifs du Tessin et le télétravail sera facilité, annonce le gouvernement tessinois mercredi. Le nombre de nouvelles infections a presque doublé en 24 heures dans le canton italophone.

Au total, ce sont 255 nouvelles infections qui ont été signalées mercredi, alors qu'elles étaient au nombre de 137 mardi, a annoncé le directeur de la santé du canton Raffaele De Rosa lors d'une conférence de presse à Bellinzone. Il y a actuellement 331 nouvelles infections pour 100'000 habitants au Tessin, a ajouté le médecin cantonal Giorgio Merlani.

Le nombre de cas a doublé tous les cinq à sept jours en moyenne en octobre et le taux de positivité des tests de dépistage s'élève à 12%. Sept personnes sont actuellement hospitalisées et environ 1000 Tessinois sont en quarantaine, précise le médecin cantonal.

Le port du masque est obligatoire depuis le début de la semaine dans l'administration tessinoise et les employés recevront un soutien pour le télétravail jusqu'à la mi-novembre en tout cas.

Nouvelle campagne de sensibilisation

"Nous ne sommes pas encore dans une phase rouge, mais la situation est grave", a déclaré Norman Gobi, président du gouvernement cantonal. Il a ajouté que les autorités veulent protéger la santé des citoyens tout en évitant un nouveau confinement.

La campagne de sensibilisation nommée "Le scelte giuste ci proteggono"- "Les bonnes décisions nous protègent"- a été pour cela actualisée. M. Gobbi a ajouté que les Tessinois ont déjà prouvé au printemps qu'ils peuvent faire face à des situations compliquées.

Soleure: Bars et clubs fermeront à 01h00

Bars, discothèques et boîtes de nuit doivent désormais fermer à 01h00 en terres soleuroises. Le gouvernement du canton en a décidé ainsi en raison de la forte hausse des infections au Covid-19. Il prend aussi d'autres mesures restrictives concernant la branche.

La fermeture avancée à 01h00 dans les bars et les clubs concerne les vendredis et samedis soirs, précise mercredi l'exécutif soleurois dans son communiqué. Par ailleurs, le nombre de personnes présentes dans les clubs restera limité à 300.

Autre mesure prise par le Conseil d'Etat: restaurants, cafés, bars et clubs doivent désormais enregistrer les coordonnées de tous leurs clients. Il a aussi fixé à 50 le nombre de personnes autorisées à assister à des évènements publics et privés sans mesures particulières de protection, excepté le port du masque.

Ces nouvelles mesures prises par le gouvernement soleurois complètent celles entrées en force lundi au niveau fédéral. Elles entrent en force jeudi et restent valables jusqu'au 31 janvier. Par ailleurs, le canton n'octroiera d'autorisation d'organiser des évènements attirant plus de 1000 personnes qu'avec "la plus grande retenue", indique l'exécutif.

Pour rappel, la Suisse compte mercredi 5596 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Onze décès supplémentaires sont à déplorer et 115 malades ont été hospitalisés. La situation a sans surprise été discutée lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, a indiqué devant la presse le ministre de la santé Alain Berset. Les cas doublent chaque semaine, a-t-il mis en garde, précisant que cela ne se limitait pas aux cas positifs, mais aussi aux hospitalisations.



Il y a de grosses disparités entre cantons, le plus touché affichant un taux d'incidence de 900 pour 100'000 habitants, le moins touché 130 pour 100'000 habitants, soit un rapport de un à sept. Il importe de renforcer les mesures dans les cantons et d'assurer une bonne coordination, a ajouté le Fribourgeois. Jeudi, Alain Berset a prévu de rencontrer la conférence des directeurs cantonaux de la santé. (avec ATS)

>> Lire aussi: Alain Berset: «Si les mesures sanitaires étaient respectées par tous, nous pourrions aborder la saison d’hiver avec une grande sérénité»