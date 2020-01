Les PME exportatrices helvétiques retrouvent le moral

vendredi, 17.01.2020

Plus de la moitié des PME interrogées par Switzerland Global Enterprise anticipe une progression des ventes à l'étranger, qui devrait encore accélérer sur la seconde moitié de l'année.

Le voisin d'outre-Rhin demeure de loin la première destination unique pour les produits helvétiques.(Keystone)

La morosité persistante des entreprises exportatrices cède la place en début d'année à un regain d'optimisme pour le premier semestre de l'exercice en cours, selon une étude périodique conjointe de Switzerland Global Enterprise et de Credit Suisse publiée vendredi.



Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) interrogées par la faîtière des exportateurs anticipe une progression des ventes à l'étranger, qui devrait encore accélérer sur la seconde moitié de l'année.



Un tiers des participants prévoit une stagnation et 15% tablent sur une contraction.

Le baromètre des exportations compilé par la banque aux deux voiles, de son côté, traduit une amorce de stabilisation. A -0,02 point, l'indicateur demeure certes éloigné de sa moyenne à long terme de 1,0 point, mais la tendance négative qui a régné sur 2019 semble désormais enrayée. L'établissement souligne néanmoins que la faiblesse de la demande, en Allemagne tout particulièrement, a freiné la reprise.



Le voisin d'outre-Rhin demeure de loin la première destination unique pour les produits helvétiques, et plus que quatre PME sur cinq prévoient d'y écouler biens ou services au cours des prochains mois.



L'Autriche (57%) et la France (52) complètent le podium des débouchés favoris. L'Hexagone recule toutefois d'une place par rapport à la dernière édition de l'étude, tandis que l'Italie (48%) conserve la médaille en chocolat.



Le Japon (15%) de son côté domine le classement des destinations à explorer en priorité, devant la Chine, la Russie, les Etats-Unis et la Scandinavie (tous à 13%).

Précédemment compilé quatre fois par année, le rapport sur le moral des PME exportatrice ne paraît plus qu'à un rythme semestriel.(awp)