Plus de 6 millions de véhicules sur les routes suisses

vendredi, 31.01.2020

Plus de 6,1 millions de véhicules à moteur ont circulé sur les routes suisses en 2019, une progression de 0,8% sur un an.

Les immatriculations de véhicules électriques ont plus que doublé en 2019.(Keystone)

Selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) dévoilées vendredi, plus de 6,1 millions de véhicules à moteur ont circulé sur les routes suisses en 2019.



Le parc de voitures a augmenté de 0,5% à 4,6 millions d'unités, progressant pour la troisième année consécutive. Le taux de motorisation dans le pays se situait l'année dernière à 541 voitures pour 1000 habitants, en légère baisse par rapport à 2018 (543).



Sur les 312'900 voitures nouvellement mises en circulation l'année dernière, 13'200 étaient à propulsion purement électrique, représentant une part de 4,2% sur l'ensemble du parc automobile, a indiqué l'OFS dans un communiqué.



Les immatriculations de véhicules électriques ont plus que doublé en 2019 (+143,9%), alors que celles des voitures à moteur essence (+1,9%) n'ont que modérément progressé. Les propulsions diesel ont quant à elles décliné (-11,9%).



Les voitures à moteur diesel représentent une part de 29,9% sur l'ensemble du parc automobile, un pourcentage stable. Celle des voitures à essence a par contre reculé de 0,6 point à 67%.



Parmi les autres catégories de véhicules à moteur, le parc de motos a crû de 0,7% à 744'542 unités et celui du transport de marchandises de 2,8% à 440'795.(awp)