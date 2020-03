AMAG se lance dans le commerce de véhicules en ligne

mardi, 24.03.2020

Plus de 6000 voitures sont disponibles et peuvent être visualisées en détail et achetées sur le nouveau site web des garages AMAG.

La voiture commandée peut être livrée directement à domicile si le client le souhaite.(Keystone)

Les garages AMAG se lancent dans le commerce en ligne avec leur nouveau site web. Le portail de vente des marques VW, Audi, SEAT, SKODA, VW Véhicules Utilitaires et Bentley offre aux clients une nouvelle expérience d'achat incluant un conseil personnalisé en ligne, l'achat et l'échange de voitures, des assurances et des possibilités de financement.

Plus de 6000 voitures sont disponibles et peuvent être visualisées en détail et achetées en ligne. Si le client a des questions, il peut à tout moment obtenir un conseil en activant la fonction de chat intégrée. Il est par ailleurs possible de vendre ou d'échanger une ancienne voiture ou même de souscrire en ligne une assurance ou un contrat de leasing pour un financement. La voiture commandée peut être livrée directement à domicile si le client le souhaite.