Pictet ouvre un bureau pour la gestion d'actifs à New York

lundi, 05.10.2020

Pictet Asset Management a ouvert lundi son premier bureau aux Etats-Unis.

Pictet Asset Management dispose de plus de 209 milliards de dollars d'actifs sous gestion (à fin juin 2020) pour le compte de sa clientèle, (Keystone)

Pictet renforce son pôle de gestion d'actifs. Pictet Asset Management, unité du groupe bancaire genevois dédiée à ce métier, a ouvert lundi son premier bureau aux Etats-Unis, à New York. Pour l'heure, la succursale compte douze collaborateurs et poursuit son recrutement afin d'étoffer son effectif.

Le bureau de New York sera dirigé par Elizabeth Dillon, laquelle a oeuvré au sein de l'établissement genevois durant 19 ans pour le compte de son activité dans la gestion d'actifs, notamment à Genève et Londres, écrit lundi Pictet. Mike Acker sera responsable des clients clefs et Nick Mavro assumera la responsabilité des affaires offshore.

Ayant récemment dirigé les affaires avec les institutions financières globales, Mme Dillon sera nommée directrice générale (CEO) de l'unité Pictet Asset Management (USA). Celle-ci aura à coeur d'étendre le champ d'action de son équipe en soutenant les clients existants, "en identifiant de nouvelles opportunités de croissance et en planifiant le développement futur de Pictet Asset Management aux Etats-Unis".

Pictet Asset Management dispose de plus de 209 milliards de dollars d'actifs sous gestion (à fin juin 2020) pour le compte de sa clientèle via une gamme de produits en actions, en obligations, en investissements alternatifs et multiactifs. Elle offre des services de gestion spécialisés par le biais de mandats spécifiques et de fonds de placement. (awp)