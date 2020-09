Phoenix Mecano s'empare de la société allemande Bewatec

vendredi, 25.09.2020

Phoenix Mecano a acquis l'ensemble du capital-actions du fournisseur allemand de solutions de communications pour les hôpitaux Bewatec. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.

Le groupe Phoenix Mecano emploie environ 7000 salariés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros en 2019.(Keystone)

Phoenix Mecano renforce sa division des composants mécaniques, Mechanical Components. Le fabricant schaffhousois de composants et boîtiers a acquis l'ensemble du capital-actions du fournisseur allemand de solutions de communications pour les hôpitaux Bewatec. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.



L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, précise vendredi Phoenix Mecano. A la faveur de l'acquisition de Bewatec, le groupe, présent en Suisse à Stein am Rhein, dans le canton de Schaffhouse, et à Kloten, dans celui de Zurich, dispose d'un accès au secteur des solutions numériques pour le secteur hospitaliers, tout en renforçant son activité de développement de logiciels.



Fondé en 1995, Bewatec se positionne comme le numéro un du marché allemand et ses systèmes équipent des hôpitaux dans le monde entier. L'entreprise, établie à Orkotten à quelque 60 kilomètres au nord de Dortmund, ainsi qu'à Berlin, emploie 140 collaborateurs et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de près de 13 millions d'euros (13,9 millions de francs).



A l'origine fabricant d'appareils multimédia destinés à être utilisés dans les services, l'entreprise s'est ensuite spécialisée dans la transformation numérique de l'environnement hospitalier en développant une solution logicielle appelée "ConnectedCare" et indépendante des appareils.



ConnectedCare représente une plateforme ouverte combinant des applications de divertissement, des services numériques et un large éventail de services hospitaliers tout au long du parcours du patient Le logiciel lui offre des services numériques à valeur ajoutée avant, pendant et après un séjour à l'hôpital. Directement connectée aux systèmes informatiques de l'hôpital, la solution simplifie les processus administratifs.



Environ 60% de tous les lits d'hôpitaux en Allemagne sont aujourd'hui équipés des systèmes de Bewatec. Le logiciel ConnectedCare est actuellement utilisé dans des établissements hospitaliers et des cliniques totalisant plus de 60'000 lits.



Le groupe Phoenix Mecano emploie pour sa part environ 7000 salariés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros en 2019. Il est axé sur la fabrication de produits de niche pour des clients dans les secteurs de la construction mécanique, des techniques de mesure et de contrôle, de la technologie médicale, de la technologie aérospatiale, des énergies alternatives et des soins à domicile et en milieu hospitalier.



Phoenix Mecano a été fondée en 1975 et est cotée à la bourse suisse depuis 1988.(AWP)