Philips SA: Rico Brecht est le nouveau directeur commercial de Personal Health

jeudi, 26.10.2017

Rico Brecht a rejoint Philips Suisse il y a deux ans et demi.

A partir du 1er novembre, Rico Brecht prendra la direction de la division Personal Health de Philips SA en Suisse. De citoyenneté Suisse, il travaille pour Personal Health depuis mars 2015 en tant que directeur de l'équipe des ventes.

Rico Brecht remplace Olaf Koning, qui quitte la Suisse après deux ans et demi pour occuper le poste de Senior Director Product and Marketing Management Male Grooming pour des pays divers d’Asie et d’Europe au siège principal Philips Amsterdam.



Rico Brecht a rejoint Philips Suisse il y a deux ans et demi. Depuis, l’entreprise s’est fortement développée. «Le changement de stratégie en faveur d’une plus grande présence du groupe dans le domaine de la santé est en plein essor et continuera de nous occuper pleinement», affirme Rico Brecht.



En Suisse, Personal Health doit relever d’importants défis, tant sur le plan structurel qu’en termes de personnel. L’équipe a connu une augmentation très forte pendant l’année dernière, l’équipe numérique a littéralement doublé pour exploiter la grande polyvalence de l’activité en ligne et ainsi être bien préparée pour l’ère numérique.



«La décision de prendre en charge le développement de la marque Philips Avent sans partenaire de distribution constitue une autre opportunité pour Personal Health d’étendre ses compétences et de faire progresser sa croissance interne. Nous sommes en pleine croissance, tant en termes de savoir-faire que de personnel», explique Rico Brecht. L’accent mis sur la santé bénéficie toujours de nombreuses opportunités de marché. Certaines sont en cours de développement, tandis que d’autres seront exploitées à l’avenir.



Avant de rejoindre Philips, Rico Brecht a acquis une vaste expérience dans un grand nombre de domaines, dont le textile, l’horlogerie et les cosmétiques. Il a occupé des fonctions majeures au cours de sa carrière, notamment des postes de direction chez Victorinox, Marionnaud Suisse et au sein du groupe Nuance au Portugal.