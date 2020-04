m3 GROUPE: «En période de crise, il faut donner plus»

lundi, 13.04.2020

Philanthropie. L’entrepreneur genevois Abdallah Chatila multiplie par trois ses dons cette année.

Elsa Floret



Abdallah Chatila. «Mon objectif est que chacune des 20 entités du groupe puisse dédier entre 1 à 2% de son chiffre d’affaires.»

Continuer à donner, lorsque l’on peut, sur les causes traditionnelles sur lesquelles on était mobilisé, en donnant une impulsion vis-à-vis du COVID-19, qui frappe tant de secteurs économiques, telles sont les priorités d’Abdallah Chatila, entrepreneur et philanthrope genevois, à la tête de m3 GROUPE.

Et la gestion des priorités devient particulièrement ardue pour ce chef d’entreprise à la tête d’un groupe de 370 collaborateurs, actif dans des domaines aussi variés que l’immobilier, l’art, la restauration et l’hôtellerie.

Abdallah Chatila cite pêle-mêle les causes qui lui tiennent particulièrement à cœur: le soutien aux personnes défavorisées, la recherche médicale, les migrants, le respect du handicap, parmi d’autres.

Interview d’un homme pressé, qui mobilise son réseau sous un seul leitmotiv: «Il faut donner plus, il faut faire plus.»

Via la fondation SESAM, vos dons atteignent 1 million de francs par an. Face à la crise, quels sont vos nouveaux projets et les montants dédiés? Via quels véhicules?

Nos dons sont principalement séparés en 3 catégories: ceux via la fondation Sesam, ceux que j’effectue à titre personnel et ceux du groupe. Je viens de recruter Fabrice Eggly, en tant que directeur de la communication et des relations extérieures, dont une des missions sera précisément d’organiser et d’institutionnaliser les donations du groupe.

Mon objectif est que chacune des 20 entités du groupe puisse dédier entre 1 à 2% de son chiffre d’affaires - en fonction de sa profitabilité, car pour donner, il faut avant tout faire de l’argent - dans des projets liés à leurs cœurs de métiers. Les dons en provenance de notre pôle Restauration (incluant aujourd’hui des établissements tels que The Hamburger Foundation, Cheval Blanc, Le Traiteur de Châtelaine à Vandoeuvres, bientôt le Sesflo, ….), sont réservés aux associations Partage et Colis du Cœur. Ceux de nos futurs centres de sport et bien-être, à une association d’insertion d’handicapés physiques. Ceux de nos hôtels, au UNHCR pour les migrants. Ceux de la surveillance GPA, à la sécurité. Ceux de notre pôle Nettoyage et entretien, aux femmes et hommes de ménage, sous forme de cagnotte de soutien.

Cela paraît simpliste, mais en réalité, une partie du chiffre d’affaires du groupe est redistribuée parfois à des personnes qui travaillent pour nous et dont le métier n’est pas toujours valorisé. Cela prend tout son sens, pour moi. On essaye de rester local. Et en recherchant toujours un lien de cohérence entre la cause et l’activité de notre groupe.

Personnellement, passionné d’art contemporain, je choisis via le fonds d’art contemporain de m3 GROUPE, de soutenir et d’exposer des artistes émergents. C’est ainsi que fonctionne la philanthropie, à mon sens. En fonction de ses propres centres d’intérêts.

Avec un rythme soutenu d’acquisitions, quel chiffre d’affaires prévoyez-vous d’atteindre en 2020, pour le groupe?

Notre chiffre d’affaires oscille entre 100 et 200 millions de francs. Nous serons 1000 collaborateurs dans 2 mois et nous devrions être 3000 d’ici 2022.

Dans le passé, la fondation Sesam donnait entre 1 et 1,5 million de francs par an. Cette année, m3 GROUPE donnera globalement 3 millions de francs. Soyons encore plus solidaires, en période de crise. Lorsque l’on a la chance d’être privilégié et de pouvoir assumer cette crise, on doit aider les personnes défavorisées avec des actions solidaires.

A combien évaluez-vous le manque à gagner dans vos activités de l’immobilier, de la restauration et hôtellerie?

Je préfère plutôt me concentrer sur les projets que nous avons mis en place pour pallier le manque d’activités. Notre service traiteur fonctionne et effectue des donations de nourriture aux personnes dans le besoin: 150 repas sont offerts quotidiennement au collectif d’urgence sociale CAUSE durant cette période de crise.

Nous avons eu l’idée également de sous-traiter la livraison aux chauffeurs de taxis frappés de plein fouet par cette crise.

Ainsi, nous continuons d’acheter de la marchandise et faisons travailler nos équipes. Seuls 20% de nos collaborateurs sont en RHT. Sur notre service de livraison, nous faisons une économie de 10% de la masse salariale, nous permettant de réduire d’autant sur nos RHT, qui passent ainsi de 30% à 20%.

Dons de tests pour les aides-soignants et les aînés

Le laboratoire MGD, avec le soutien de m3 GROUPE, souhaitait ouvrir un centre de dépistage du Covid-19 notamment sous forme de drive-in, permettant à un grand nombre de personnes d’accéder aux tests moléculaires de manière simplifiée, sécurisée et rapide, dans le respect des critères fixés par l’OFSP, tout en soulageant les structures hospitalières, à l’instar de ce qui a été mis en place dans le canton de Berne.

Les autorités cantonales genevoises ont informé le laboratoire MGD qu’elles considéraient que l’offre actuelle en tests de dépistage était suffisante et qu’elles refusaient donc de compléter le dispositif mis en place avec le RUG (Réseau d’Urgence Genevois) et récemment étendu à l’AMG, avec de nouveaux intervenants. Pour ce motif, et puisqu’aucun laboratoire hors du réseau n’est autorisé à le faire, le laboratoire MGD renonce à ouvrir ce centre de dépistage dédié à ce programme d’appui.

M3 GROUPE a décidé de faire don des tests Covid-19 au plus des 4000 aides-soignants et 5000 aînés, résidents des EMS de notre canton, qui demeurent les plus impactés par cette crise sanitaire sans précédent. La sélection des personnes aptes à se faire dépister se fera dans le respect des critères de l’OSFP.