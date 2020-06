Nouvel ambassadeur de l'UE en Suisse

mercredi, 24.06.2020

Petros Mavromichalis devrait remplacer Michael Matthiessen au poste d'ambassadeur de l'UE en Suisse.

Le Grec Petros Mavromichalis devrait être le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Suisse, rapportent les publications de CH-Media mercredi. Le Service européen pour l'action extérieure (SEAS) a confirmé l'information. M. Mavromichalis doit cependant encore être confirmé dans ses fonctions par la Suisse.

Ce dernier remplace l'ambassadeur actuel, Michael Matthiessen, qui était en poste depuis 2016. Le Grec âgé de 56 ans est le 4e ambassadeur de l'UE en Suisse.

Actuellement, M. Mavromichalis est chef de division auprès du Centre de l'UE pour l'analyse de renseignements (Intcen) à Bruxelles. La mission de cet organe est de fournir des alertes rapides et une connaissance de la situation dans les domaines de la politique étrangère de l'UE, de la sécurité et de défense et dans la lutte contre le terrorisme. (awp)