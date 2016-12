Perrot Duval renoue avec les bénéfices au premier semestre

jeudi, 22.12.2016

Perrot Duval a enregistré au premier semestre de son exercice décalé 2016/2017, clos fin octobre, un bénéfice net de 261'000 francs, contre une perte de 511'000 francs il y a un an, indique jeudi la société genevoise qui chapeaute les entreprises Füll et Infranor.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est pour sa part inscrit à 20,9 millions de francs, soit en progression de 5,4%, précise le communiqué.



Les entreprises Füll et Infranor ont enregistré des entrées de commandes en sensible progression en Europe et en Asie du sud-est. Seule l'évolution des Etats-Unis est en-dessous des attentes, relève l'entreprise spécialisée dans les participations dans la robotique et l'automatisation.



Pour l'exercice en cours, qui sera clôturé au 30 avril, le groupe anticipe des ventes oscillant entre 47 et 49 mio CHF et un bénéfice net après impôts situé entre 1,1 mio et 1,5 mio. - (awp)