Partenariat annoncé entre IBO à Nyon et Avaloq

jeudi, 06.04.2017

Performance Watcher, l’application comparative d’IBO, dédiée à la gestion de portefeuille, est désormais l’une des solutions fintech disponibles sur l’Avaloq Banking Suite.

Elsa Floret



Nicholas Hochstadter. Il a créé IBO en 2005 à Nyon.

IBO, créée à Nyon et dirigée par Nicholas Hochstadter et Avaloq l’éditeur de logiciels bancaires, viennent de conclure un partenariat. Il permet également à Performance Watcher de poursuivre de nouveaux développements sur le portail «developer.avaloq.com», lancé en 2016. La présence de Performance Watcher sur l’Avaloq Banking Suite garantit à IBO d’atteindre son cœur de cible: les banques et les sociétés de gestion.

Le portefeuille clients d’Avaloq regroupe aujourd’hui, à travers le monde, près de 500 établissements, qui gèrent environ 4000 milliards de francs d’actifs à partir de l’Avaloq Banking Suite. Lancé au printemps dernier, le portail «developer.avaloq.com» propose aux développeurs de créer des applications directement sur l’Avaloq Banking Suite en mettant à leur disposition des éléments logiciels jusqu’ici accessibles aux seuls clients d’Avaloq.

«Nous sommes bien sûr très fiers d’avoir été retenus par Avaloq pour figurer sur leur plateforme, précise Nicholas Hochstadter, qui a créé IBO en 2005. Pour nous, il s’agit d’une vitrine extraordinaire pour les solutions que nous proposons, ce qui devrait dynamiser plus encore la très forte croissance que nous avons enregistrée ces 18 derniers mois. Avec Avaloq, nous disposons non seulement d’un potentiel de clients plus large mais aussi de processus d’installation très fluides.»

