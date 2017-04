L'écart salarial entre le Tessin et le reste du pays se creuse

mercredi, 29.03.2017

De 2008 à 2014, le salaire médian a progressé de 4,0% au Tessin, à 5125 francs, alors que dans l'ensemble du pays l'augmentation moyenne est de 7,0% à 6189 francs.

Pendant la période, le salaire médian a progressé de 4,0% au Tessin, à 5125 CHF, alors que dans l'ensemble du pays l'augmentation moyenne est de 7,0% à 6189 CHF.

L'écart entre le salaire médian tessinois et suisse dans l'économie privée s'est creusé entre 2008 et 2014. Même si elle a progressé pendant cette période, la rétribution moyenne d'un salarié au sud des Alpes reste nettement en dessous de celle qui a cours dans l'ensemble du pays, relève une étude biennale publiée mercredi par le bureau cantonal de la statistique.

Pendant la période sous revue, le salaire médian a progressé de 4,0% au Tessin, à 5125 francs, alors que dans l'ensemble du pays l'augmentation moyenne est de 7,0% à 6189 francs. L'écart salarial entre le canton italophone et le reste de la Suisse est passé de 14,8% en 2008 à 17,2% en 2014, et il a tendance à s'accentuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la valeur médiane.

Par rapport à Zurich, la région où les revenus sont les plus élevés, le différentiel se monte 29%, précise l'auteur de l'étude, ajoutant qu'entre 2008 et 2014, la seule région ayant enregistré une évolution de la rétribution médiane inférieure à celle du Tessin est la région lémanique (+2,8%).

Revenant sur les inégalités salariales en fonction du genre, l'étude révèle que le Tessin a connu peu ou prou la même évolution que la moyenne nationale, l'écart passant de 19,4% (2008) à 15,8% (2014). L'étude souligne que le différentiel est tel qu'une femme doit travailler quatorze mois pour gagner autant qu'un homme en un an.

L'origine est également un facteur important dans l'évolution des salaires au Tessin. Alors que le salaire médian des travailleurs suisses a progressé de 5,0% à 5694 francs pendant la période sous revue, celui des frontaliers a quasiment stagné (+0,8%) à 4523 francs. L'écart entre les deux catégories s'est creusé, passant de 17,3% (2008) à 20,6% (2014).

L'étude signale aussi de grandes disparités selon les secteurs d'activité, le salaire médian tessinois oscillant entre 3895 francs pour les secteurs de la restauration e de l'hôtellerie et 7744 francs pour les services financiers.(awp)