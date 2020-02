Peach Property a quasiment doublé son bénéfice avant impôts en 2019

mardi, 11.02.2020

Peach Property a enregistré une solide hausse de son bénéfice avant impôts en 2019.

Les revenus des loyers se sont inscrits en hausse de 31% sur un an à 39 millions.(Keystone)

Le bénéfice avant impôts en 2019 de Peach Property a pratiquement doublé (+90%) par rapport à l'exercice précédent, atteignant 109 millions de francs, a indiqué mardi la société immobilière spécialisée sur le marché allemand.



Les revenus des loyers se sont inscrits en hausse de 31% sur un an à 39 millions. Le groupe a étoffé son portefeuille immobilier, qui se compose désormais de 12'450 unités de logements, en hausse de 47% sur un an.



Les chiffres n'incluent pas encore le portefeuille de 3672 logements achetés en septembre 2019 (revenu des loyers: 14,5 millions) ni les 528 appartements acquis en fin d'année dernière (revenu des loyers: 2,4 millions).



En incluant ces nouvelles propriétés, le portefeuille approche les 13'000 unités, avec une surface locative de 866'000 mètres carrés et des loyers escomptés de plus de 65 millions.



Le taux de vacance a été largement réduit. Il a reculé à 9,3%, contre 12,5% à fin 2018. En excluant les logements en cours de rénovation ou pour lesquels une rénovation est prévue, le taux de vacance baisse à 2,0%.



Le groupe avance également une marge opérationnelle améliorée, à 73%, contre 71% précédemment.



En outre, la valeur de marché du portefeuille au 31 décembre a progressé de plus de 50% pour atteindre 1,1 milliards.



L'optimisme est de mise pour la suite. Les loyers perçus devraient ainsi progresser de 40% à plus de 55 millions en 2020. Des améliorations sont également prévues au niveau opérationnel.(awp)