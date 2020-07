Oliver Schnyder prendra la tête de la BCVs

mercredi, 22.07.2020

Patron depuis huit ans, Pascal Perruchoud sera remplacé par Oliver Schnyder au printemps prochain aux manettes de l’établissement valaisan.

Agé de 45 ans et titulaire d'un doctorat en droit, Oliver Schnyder a travaillé pour Credit Suisse avant d'être nommé associé dans une étude d'avocats à Berne. Avant sa nomination à la direction générale en 2014, il avait siégé une année au conseil d'administration de l'établissement.

Le directeur général de la Banque cantonale du Valais (BCVs) tire sa révérence. Pascal Perruchoud a décidé de quitter l'établissement au 31 mars 2021. Il sera remplacé par Oliver Schnyder, qui siège au comité exécutif de la BCVs depuis 2014 en qualité de responsable de la division marchés.



Pascal Perruchoud aura travaillé plus de trente ans au sein de la BCVS, indique mercredi la banque. Il a intégré la direction générale en 1998 avant d'être nommé à la tête de l'établissement cantonal en 2012.



Sous sa houlette, la banque valaisanne a procédé à une restructuration de son capital-actions et a vu son bilan augmenter de plus de 50% et ses fonds propres de base de plus de 65%, précise le communiqué.



