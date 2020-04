Exercice 2019 favorable pour Patrimonium Fondation de placement

jeudi, 09.04.2020

Patrimonium Fondation de placement a connu une évolution positive au cours de l'exercice et ses deux groupes de placement Immobilier résidentiel Suisse et Immobilier de la santé Suisse affichent ensemble une croissance supérieure à 200 millions de francs.

L’actif immobilisé du groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a augmenté de 122 millions de francs à 644 millions de francs au cours de l'exercice.

L'achat d'immeubles existants à Muttenz (BL), Locarno (TI), Bussigny (VD), St-Aubin (NE) et Sion (VS), un apport en nature de trois immeubles dans le canton de Berne, les projets de construction en cours à Crissier (VD), Bâle (BS) et Lugano-Pazzallo (TI) ainsi que les investissements en cours dans des projets de transformation, d'agrandissement et de changement d’affectation ont contribué à cette croissance. Le retour sur investissement a atteint 4,85% sur l’ensemble de l‘exercice. Le cercle des investisseurs s’est encore élargi et englobe plus de 100 caisses de pension suisses.



Le groupe de placement a développé son portefeuille avec l'achat en décembre 2019 d'une parcelle de terrain en copropriété située «En Chise» à Crissier (VD). Le projet de développement de l’ancienne filature Lorze à Baar (ZG) ainsi que ceux de Birsfelden (BS) et Lausanne-Malley (VD) avancent comme prévu. Le portefeuille dispose ainsi d’un potentiel de croissance organique intéressant.



Au 31 décembre 2019, le portefeuille se composait de 53 immeubles existants, de trois projets de construction et d'un terrain non bâti. La part des objets résidentiels représente 83%, 7% des objets ont un usage mixte et 10% un usage purement commercial. Par région, 52% des placements se trouvent en Suisse romande et dans la région lémanique, 35% en Suisse alémanique et 13% en Suisse méridionale.



Patrimonium Fondation de placement a pu améliorer sensiblement la diversification de son portefeuille avec la conclusion de quatre transactions au cours de l'exercice. Pour le bien immobilier Rennbahnklinik nouvellement acquis à Muttenz (BL) et l'atelier pour personnes handicapées de La-Chaux-de-Fonds (NE), des baux de longue durée sont en cours (la durée résiduelle moyenne des contrats de location indexés en portefeuille est de plus de 20 ans). Avec l'achat d'un terrain à la commune de Boudry (NE) et le début de la construction d'un EMS et d’appartements pour personnes âgées au début de 2020, la part de ce segment va augmenter.

Le portefeuille a également été étoffé avec l'achat en copropriété de la parcelle «En Chise» à Crissier (VD), qui sera développée ces prochaines années. La rénovation complète de l’EMS de Wabern-Köniz (BE) s'est achevée en 2019 et le bâtiment a été remis à l'exploitant pour la réouverture en octobre.



L'actif immobilisé du groupe de placement a ainsi augmenté d'environ 100 millions de francs au cours de l'exercice et se monte à près de 300 millions. L'intérêt manifesté par les investisseurs pour ce segment complémentaire aux segments résidentiel et commercial se reflète dans le nombre accru d’investisseurs, qui sont désormais plus de 50. Le groupe de placement a dégagé un rendement réjouissant de 6,81 %h durant l'exercice sous revue.