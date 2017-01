Partners Group et PSP Investments acquièrent le français Cerba Healthcare

lundi, 23.01.2017

Partners Group prend une participation dans le fournisseur français de laboratoires Cerba Healthcare, basé à Paris.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Partners Group prend une participation dans le fournisseur français de laboratoires Cerba Healthcare, basé à Paris. La société active en France, en Belgique et au Luxembourg sera reprise par la société de participation et le fonds de pension canadien PSP Investments, ont indiqué les trois entreprises concernées conjointement lundi. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



Partners Group et PSP Investments ont racheté Cerba auprès de la société d'investissement PAI Partners.



Cerba a réalisé un chiffre d'affaires de près 630 mio EUR l'année dernière et compte environ 4300 collaborateurs. L'objectif est d'encourager Cerba à poursuivre sa stratégie de fusion-acquisition et sa solide croissance organique, a indiqué Partners Group dans un communiqué. - (awp)