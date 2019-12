Partners Group prend une participation majoritaire dans EyeCare Partners

lundi, 16.12.2019

Partners Group entre au capital de la medtech américaine EyeCare Partners.

Partners Group travaillera étroitement avec la direction d'ECP pour soutenir les initiatives stratégiques et la croissance organique. (Keystone)

Partners Group a pris, pour le compte de ses clients, une participation majoritaire dans la medtech américaine EyeCare Partners (ECP). L'équipe de direction d'ECP et ses partenaires médicaux conserveront une importante participation dans l'entreprise. La transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2020.

Partners Group travaillera étroitement avec la direction d'ECP et son CEO Kelly McCrann pour soutenir les initiatives stratégiques et la croissance organique et par acquisitions, a précisé le groupe zougois lundi. Les détails financiers de la prise de participation ne sont pas révélés.

ECP a été fondée en 2015 et est basée à Saint-Louis. Elle dispose d'un réseau de spécialistes en optométrie et chirurgie de l'oeil avec plus de 450 emplacements dans 13 Etats américains. L'entreprise emploie plus de 500 opticiens et 85 oculistes qui, avec plus de 4400 employés de cliniques, offrent leurs services aux patients dans le domaine des soins des yeux. (awp)