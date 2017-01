Partners Group investit 160 millions de dollars dans le financement de SAI Global

Partners Group a estimé l'ensemble de la compagnie à 1,3 milliard de dollars australiens.

La société spécialisée dans le placement privé Partners Group a investi 160 millions de dollars australiens (118 millions de francs) pour le compte de ses clients comme deuxième acteur dans le financement de la dette de la société SAI Global, qui a passé du statut public à celui de privé.

SAI Global est coté à la Bourse australienne ASX et dispose désormais du statut privé grâce aux fonds investis par Baring Private Equity Sia ("BPEA"), qui a estimé l'ensemble de la compagnie à 1,3 milliard de dollars australiens, indique mardi Partners Group dans un communiqué.

SAI Global est un fournisseur international de produits et services de gestion des risques sis à Sydney en Australie. La société vient en aide aux organisations afin de gérer les risques et l'incertitude, lit-on. Ceci inclut notamment la certification et l'audit en conformité avec les standards locaux et internationaux, des supports techniques et des services logiciels. La société emploie plus de 2000 personnes dans 29 pays en Australie, Europe, Amérique du Nord et Asie.(awp)