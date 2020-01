Partners Group achète des immeubles valant quelque 600 millions

mardi, 14.01.2020

Partners Group a acheté un portefeuille composé de 30 immeubles en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, pour un montant dépassant les 595 millions de francs.

Afin de réaliser l'opération, Partners Goup a créé une coentreprise avec Peakside Capital Advisors.(Keystone)

Le spécialiste du capital-investissement Partners Group a acquis pour le compte de ses clients un portefeuille composé de 30 immeubles en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. La transaction a dépassé les 550 millions d'euros (595 millions de francs).



Le gestionnaire d'actifs zougois n'a pas déboursé la somme à lui tout seul. Afin de réaliser l'opération, il a créé une coentreprise avec la société d'investissements immobiliers Peakside Capital Advisors, indique mardi Partners Group.



Le portefeuille appartenait jusqu'ici à la firme autrichienne Imfarr Beteiligung et à SN Beteiligungen, basé dans le canton de Zoug. Il est composé de 27 immeubles de bureaux et trois dévolus à la logistique majoritairement situés en Allemagne (Munich, Hambourg, ainsi que les régions de Stuttgart, Düsseldorf et Francfort). Le solde se situe dans les environs de Paris et Amsterdam. Le taux de location est "diversifié".



En décembre dernier, Partners Group s'est accordé avec ses clients pour céder un complexe de bureaux à Berlin-Charlottenburg, une transaction devisée à 200 millions d'euros.(awp)