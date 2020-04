Bourse Zurich: un repli attendu ce vendredi

vendredi, 03.04.2020

Parmi les 20 plus grosses capitalisations du marché helvétique, un seul titre échappait aux légers replis, à savoir celui du poids lourd Novartis.

Jeudi, la Bourse de New York a finalement terminé dans le vert, hésitant entre l'envol des cours du pétrole et l'explosion des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis.

La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en repli, alors que la propagation du nouveau coronavirus prend de plus en plus d'ampleur en atteignant 1 million de personnes à travers le monde. Les investisseurs garderont les yeux rivés sur la publication en début d'après-midi des chiffres du chômage américain.



La Bourse de New York a finalement terminé dans le vert jeudi, hésitant entre l'envol des cours du pétrole et l'explosion des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. «Ce sont véritablement les excès qui ont marqué la séance d'hier avec d'un côté des demandes d'allocations hebdomadaires records et d'un autre une véritable flambée du prix du baril de pétrole (+35% au plus haut de la séance)», observe dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Securities.



Après avoir hésité un bon moment, les investisseurs ont finalement opté pour la hausse dans un marché toujours aussi «schizophrénique», relève l'expert. La hausse des indices a aussi été alimentée par les déclarations de la Banque mondiale qui s'est dite prête à déployer jusqu'à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays à répondre aux conséquences sanitaires immédiates de la pandémie et soutenir la reprise économique.



Mais les investisseurs ont aussi été perturbés par une étude de Saxo Bank, selon laquelle le S&P 500 pourrait baisser jusqu'à 1600 points dans le pire des scénarios.



Vendredi vers 08h10, l'indice SMI notait à 9232,62 points, selon les calculs avant Bourse de la banque Julius Bär. Parmi les 20 plus grosses capitalisations du marché helvétique, un seul titre échappait aux légers replis, à savoir celui du poids lourd Novartis (+0,5%).



Dans la nuit de jeudi à vendredi, le géant pharmaceutique bâlois a indiqué qu'il préparait une étude clinique sur son Jakavi (ruxolitinib) sur des patients présentant un choc cytokinique lié au Covid-19. Ce type de surréaction immunitaire peut résulter d'une infection par le coronavirus et est susceptible de contribuer à la détresse respiratoire des patients.



Les deux autres poids lourds, Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,1%), résistaient un peu mieux que la moyenne. Traité hors dividende de 20 francs, Zurich Financial Services (-5,7%) affichait pour sa part le repli le plus conséquent. A l'autre extrémité du classement, SGS (-0,1%) présentait le recul le moins important, en compagnie de Swiss Life (-0,1% aussi) et Swisscom (-0,1% également).



Parmi les rares informations du petit matin, AMS (pas de cours disponible) a fait part de la finalisation de son augmentation de capital destinée à financer partiellement l'acquisition de l'éclairagiste allemand Osram. Le fabricant autrichien de capteurs affirme avoir levé 1,75 milliard de francs, sur les 4,6 milliards requis pour la transaction.



La société pharmaceutique Cosmo (pas de cours disponible non plus) a indiqué avoir creusé sa perte en 2019, tout en espérant un retour aux chiffres noirs en 2020 grâce à une future homologation d'un de ses produits aux Etats-Unis. La firme milanaise a assuré que ses affaires ne sont pas affectées par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.



Le groupe st-gallois VAT s'est doté d'un nouveau directeur opérationnel en la personne de Thomas Berden, qui prendra ses fonctions le 1er octobre et intégrera dans la foulée la direction générale du fabricant de soupapes à vides. (AWP)