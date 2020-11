La fortune des fonds de placements s’est légèrement érodée

mardi, 17.11.2020

Par rapport au mois précédent, la fortune des fonds de placement a subi un léger recul en octobre, de moins 14 milliards.

La faîtière des fonds explique cet affaissement par le fait que toutes les grandes places boursières mondiales "ont évolué dans le rouge" dans la période sous revue. (Keystone)

La fortune des fonds de placements a quelque peu régressé en octobre par comparaison au mois précédent, mais la tendance des afflux de capitaux s'est intensifiée, indique Asset Management Association, qui regroupe les données recueillies par Swiss Fund Data et Morningstar, dans un communiqué paru mardi.

Le recul se chiffre à 1,1%, soit -14 milliards de francs, pour une fortune totale qui s'est établie à 1235,2 milliard de francs, alors que les flux de trésorerie ont représenté 4,7 milliards de francs.

La faîtière des fonds l'explique par le fait que toutes les grandes places boursières mondiales "ont évolué dans le rouge" dans la période sous revue.

Comme ces derniers mois, les fonds en actions ont attiré le plus d'investisseurs (40,92%), suivis par les fonds obligataires (32,36%), les fonds stratégiques de placement (10,67%) et les fonds monétaires (8,93%).

Au niveau des flux de trésorerie, les fonds en actions (1,3 milliard de francs) sont suivis de très près par les fonds obligataires (1,2 milliard) et les fonds stratégiques de placement (également 1,2 milliard).



