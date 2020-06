La séance du gouvernement en bref

vendredi, 05.06.2020

Ouverture des frontières, privatisation de Postfinance, sécurité aérienne et nominations au sein d'Innosuisse, découvrez les dernières annonces du gouvernement en bref.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga s'exprime lors d'une conférence de presse du Conseil fédéral ce vendredi.(Keystone)

POSTFINANCE: PostFinance devrait être autorisée à octroyer aussi des hypothèques et des crédits. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi jusqu'au 25 septembre un projet en ce sens qui devrait également ouvrir l'actionnariat de la filiale de La Poste. Lire les détails ici

CORONAVIRUS: Bronzer sur une plage italienne, randonner à travers les forêts roumaines ou encore flâner dans les rues de Stockholm sera bientôt à nouveau possible. La Suisse rouvrira le 15 juin ses frontières avec tous les pays de l'Union européenne, l'AELE et le Royaume-Uni. Lire les détails ici

Le Conseil fédéral a également décidé d'une série d'assouplissements dans le domaine de l'environnement en raison de la crise du coronavirus. Quatre domaines sont concernés par ces mesures temporaires dont les désinfectants de surfaces.

SÉCURITÉ AÉRIENNE: Les problèmes psychiques et l'alcoolisme des pilotes doivent être mieux contrôlés. Le Conseil fédéral a mis en consultation une révision de la loi sur l'aviation. Les règles européennes en la matière ont déjà été adaptées suite à l'accident d'un avion de la compagnie Germanwings en 2015.

INNOSUISSE: Le conseil d'administration d'Innosuisse sera reconduit dans sa composition actuelle pour la période 2021-2024. Le Conseil fédéral a confirmé dans leurs fonctions le président André Kudelski et les autres membres que sont Edouard Bugnion, Thierry Calame, Trudi Haemmerli, Marco Illy, Nicola Thibaudeau et Luciana Vaccaro. Innosuisse a pour mission d'encourager l'innovation fondée sur la science dans l'intérêt de l'économie et de la société.

PRODUITS DU TERROIR: Les indications géographiques des produits suisses devraient être plus facilement protégées à l'avenir. Le Conseil fédéral a transmis un message au Parlement pour ratifier un accord international en ce sens. Lire les détails ici

TRANSPORTS PUBLICS: Les transports publics régionaux doivent continuer d'obtenir des crédits avantageux. Le Conseil fédéral demande au Parlement de proroger de dix ans jusqu'à fin 2030 le crédit-cadre de cautionnement de 11 milliards de francs qui arrive à terme.



LA POSTE: Le syndicaliste et ancien conseiller national socialiste bernois Corrado Pardini devrait entrer au conseil d'administration de La Poste. Rien ne s'oppose à la proposition des syndicats, a estimé le Conseil fédéral. L'élection est prévue lundi.



AGRICULTURE: L'agriculture sort plutôt gagnante des règles spéciales auxquelles le secteur est soumis. C'est du moins ce qui ressort d'un aperçu global sur le sujet adopté par le Conseil fédéral.



SÉCURITÉ SOCIALE: La Suisse et la Bosnie-Herzégovine veulent conclure une nouvelle convention de sécurité sociale. Le Conseil fédéral a transmis au Parlement son projet visant à garantir l'égalité de traitement des ressortissants des deux pays.



CONSTITUTIONS: les constitutions des cantons de Glaris (modifiée en matière de droits politiques et finance), de Thurgovie (principe de la transparence) et de Genève (trafic aérien et produits phytosanitaires) sont conformes au droit fédéral. Le Conseil fédéral propose au Parlement de garantir les textes révisés.