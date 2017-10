La plateforme Outnest aide les étudiants à sortir de leur nid

vendredi, 13.10.2017

OutNest est un concept qui vise à épauler les étudiants qui viennent étudier dans une région qui ne leur est pas familière. L'entreprise pose les fondations de leur nouvelle vie dans la région, aide à leur intégration, et à la construction d'un réseau solide pour la suite de leur parcours.

OutNest est une plateforme informative et sociale pour étudiants, qui cherche aujourd’hui à financer son prototype à travers une campagne de crowdfunding.

Le but de OutNest est de faciliter l’intégration des étudiants en échange dans leur nouvel environnement, en leur offrant notamment l’opportunité de se bâtir un réseau solide qui les aidera pour la suite de leur parcours, tout en leur permettant de bénéficier de toutes les informations dont ils auront besoin pour s’installer au mieux, et vivre pleinement leur expérience sur place.

Lucie vient d'arriver à Lausanne, elle est écossaise et débute à l'université dans quelques jours.Avec toute l'excitation du voyage, elle a complètement oublié son emploi du temps pour ses premiers jours. Elle se connecte à l'application Outnest et trouve immédiatement les informations dont elle a besoin. De même pour son nouveau tatouage qu'elle désire réaliser demain, Lucie peut se connecter à l'application pour trouver quelqu'un de sa faculté qui voudrait bien l'accompagner lors de cette étape importante. Elle peut également trouver un nouveau logement à partir d'un simple clic sur l'application.

La plateforme s’adresse à tout étudiant souhaitant poursuivre son cursus dans une région avec laquelle il n’est pas familier. Il peut donc s’agir aussi bien d’une Zurichoise se rendant à Lausanne pour y passer un semestre, que d’un Coréen venant poursuivre son parcours à Genève.

Fin 2016, une étude a été menée afin de mieux cerner les problématiques et enjeux liés aux études à l’étranger. Cette démarche, effectuée auprès de centaines d’étudiants présents dans la région lausannoise et alentours, a conforté OutNest dans l’idée qu’il manque aujourd’hui en Suisse une plateforme complète et intuitive permettant aux personnes effectuant des études hors de leur «nid» (d’où le nom du projet) de s’intégrer de façon optimale dans leur ville et université/école d’accueil.

Aussi pour les institutions

Aujourd’hui, les institutions communiquent très souvent avec leurs étudiants par mail, possèdent des sites à l’arborescence parfois déroutante pour les non-initiés, et ne peuvent pas consacrer un temps infini aux divers demandes dont leurs services font l’objet. Peu nombreuses sont les entités possédant une application mobile facile d’utilisation et efficace. Si elles existent, elles en oublient alors souvent la dimension sociale, véritable garant de l’animation de la vie sur le campus. Quant aux associations étudiantes, elles ne peuvent assurer des rencontres permanentes entre leurs membres, pour des raisons évidentes de temps et de logistique, devant se contenter d’événements périodiques.

En ce qui concerne les informations extra-académiques (forfaits téléphoniques, assurances, banques, transports, documents administratifs, voire logement), en dehors de la présence de certains groupes sur les réseaux sociaux, souvent très sommaires, la recherche de celles-ci doit s’effectuer sur de nombreux sites divers et variés, un processus souvent fastidieux. Fort de ce constat, OutNest propose une solution innovante sous forme d’application mobile pour les écoles et universités, afin d’atteindre les étudiants là où ils passent le plus de temps aujourd’hui, autour de deux axes majeurs: une section consacrée aux informations pratiques (académiques et extra-académiques) et une section «sociale».

Initiative étudiante

Outnest a été créée par plusieurs étudiants d'HEC Lausanne, de CREA Genève et de l'EPFL. Le concept initial était dédié aux voyageurs puis a changé de cap lors du programme accélérateur UNIL-HEC 2016. Les étudiants internationaux, poussés par leur volonté de découvrir d'autres cultures, d'étudier à l'étranger et de rencontrer d'autres personnes, tout comme les voyageurs, sont alors devenus la nouvelle cible d'Outnest.