Pourquoi Orllati a repris Ramelet

mardi, 07.02.2017

Orllati, l’entreprise la plus en vue dans le terrassement a acquis une institution dans la construction métallique.

Dans une communication diffusée hier, la société de conseil Dimension, basée à Lausanne et très orientée transmissions et fusions-acquisitions, a donné des précisions sur la cession de Ramelet au groupe Orllati. Intervenue en fin d’année dernière sans faire l’objet d’une information publique.

Créée en 1902, Ramelet est une entreprise lausannoise du quartier de Malley et du domaine de la construction métallique: charpentes, fenêtres, façades, serrurerie, coupe et pliage de tôles.

L’opération a permis de pérenniser une activité dans des segments de marché très disputés à l’échelle régionale. Elle intervient quelque temps après le retrait de l’opérationnel du directeur général Roland Gardel, qui a longtemps conduit les affaires avec talent et charisme.

Olivier Maillard, administrateur et membre du pool familial majoritaire, évoque également un problème de taille: ni parmi les grands intervenants, ni dans le cercle des innombrables petites entités de construction métallique et serrurerie. «L’entreprise se trouvait confrontée à des entités pouvant offrir des prestations à des prix sans comparaison avec les nôtres. (…) Après le retrait de M. Gardel, nous n’avons pas réussi à trouver une personne ayant les capacités techniques et commerciales, ainsi que le leadership vis-à-vis du personnel et de la clientèle.»

«Notre souhait a été de privilégier un repreneur capable de pouvoir maintenir l’ensemble des sites et des emplois.» Le groupe Orllati, omniprésent et très visible dans la région dans les travaux de démolition et terrassement, a convaincu parce qu’il ne mettait pas en cause les places et lieux de travail, ni l’enseigne. «La reprise de l’entreprise a du reste été bien accueillie par la direction et par les employés, bien au courant de la maîtrise entrepreneuriale du nouvel actionnaire et rassurés par sa détermination à poursuivre les projets de développement en cours.» Pour Orllati, il s’agit d’une diversification à la fois verticale et horizontale. « Elle ne recèle que des avantages pour les clients.»