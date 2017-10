Première édition des mérites de l'économie Riviera-Lavaux en 2018

jeudi, 26.10.2017

Organisée à l’initiative de Promove. la première édition des «Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » sera lancée l’année prochaine. Quatre catégories de prix mettront en lumière des entreprises qui contribuent au dynamisme économique de la région.

La Riviera et Lavaux ont naturellement développé au fil des années leur vocation d’accueil. La région présente de nombreuses cordes à son « arc économique ». Forte de ce constat et souhaitant valoriser cette diversité, Promove lance à l’occasion de son 30ème anniversaire un événement qui permettra de mettre en lumière le dynamisme économique régional et d’en récompenser les acteurs.



Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, quelle que soit leur taille, «Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » distingueront les lauréats, qui par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement stimulent l’économie régionale. Les candidatures seront ouvertes à partir de janvier 2018.

Un Mérite sera remis dans chacune des catégories suivantes:

«Impact»: Le prix pour les entreprises qui renforcent l’économie

régionale (emplois, investissement, implication, etc.).

«Proximité»: Le prix dédié aux commerces et artisans de proximité,

en partenariat avec les associations locales.

«Entreprendre»: Le prix pour les jeunes entreprises (- 3 ans).

«Rayonnement»: Le prix pour les acteurs qui contribuent à la notoriété

de la région (reconnaissance internationale, image, tourisme et événements).



Les récompenses seront remises lors d’une cérémonie, le jeudi 29 novembre 2018, réunissant l’ensemble du tissu économique régional. Ce sera l’occasion de remercier ceux qui font l’énergie d’aujourd’hui et de se laisser inspirer par ceux qui incarnent le dynamisme de demain.