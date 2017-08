Orell Füssli en perte de vitesse au 1er semestre

lundi, 14.08.2017

Orell Füssli a essuyé sur les six premiers mois de l'année un produit d'exploitation en recul de 3,8% à 138,3 millions de francs suisses, sous l'impact notamment d'un tassement des revenus sur les livraisons et les services.

Les activités d'impression sécurisée doivent accélérer sa cadence de production et poursuivre la réduction de ses coûts. (Keystone)

La rentabilité du papetier-libraire diversifié a chuté de manière plus que proportionnelle aux ventes. La direction ambitionne de redresser la barre en seconde moitié d'année.





L'excédent d'exploitation a été élagué de près de 60% à 3,2 millions de francs suisses et le bénéfice net de 42% à 2,9 millions. Hors minoritaires, le résultat net a atteint 3,1 millions, contre 4,8 millions de francs sur la même période l'an dernier, indique lundi le compte-rendu intermédiaire.





L'unité Atlantic Zeiser, qui produit des systèmes d'impression spécialisés, a pour objectif de générer au deuxième semestre des revenus en hausse marquée sur l'ensemble de ses débouchés. Les activités d'impression sécurisée doivent accélérer sa cadence de production et poursuivre la réduction de ses coûts. Conditionnant la concrétisation de ses ambitions à une période faste pour la librairie en fin d'année, la direction entend réaliser une performance annuelle du même acabit que celle de l'an dernier. (awp)