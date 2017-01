Orascom DH: décotation des EDR pas soumise au droit suisse, selon la COPA

lundi, 30.01.2017

Orascom DH a reçu le feu vert de la commission des OPA (COPA) pour son projet de retrait de la Bourse égyptienne. Dans un communiqué diffusé lundi, la société aux mains du magnat égypto-monténégrin Samih Sawiris et cotée sur SIX Swiss Exchange indique que selon le régulateur suisse, la décotation de ses Egyptian Depositary Receipts (EDR) n'est pas soumise au droit helvétique.



Fin décembre dernier, le conseil d'administration de Orascom DH avait annoncé son intention de retirer ses EDR de la place cairote. L'opération a pour but d'améliorer la diffusion et la liquidité de la nominative à la Bourse suisse, où la société dispose de sa cotation primaire. - (awp)