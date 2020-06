«Durant cette pandémie, nous sommes à l’affût de nouvelles opportunités d’acquisitions»

lundi, 01.06.2020

Oerlikon. Roland Fischer, CEO du groupe technologique basé dans le canton de Schwytz, n’entend toutefois pas modifier ses critères stratégiques dans le choix de ses cibles.

Philippe D. Monnier



Roland Fischer. «Nos principales opportunités de croissance se trouvent aux Etats-Unis.»

En annonçant ses résultats du premier trimestre 2020, le groupe technologique Oerlikon avait souligné les effets négatifs de la pandémie sur ses entrées de commandes, ses ventes et son EBITDA (voir l’Agefi du 5 mai). Au même temps, Oerlikon avait communiqué la suppression de 800 emplois, c’est-à-dire 10% des effectifs du segment Surface Solutions. Et il avait également confirmé son objectif de réaliser à moyen terme une marge EBITDA de 16% à 18%.

C’est au siège à Pfäffikon (canton de Schwytz) que Roland Fischer, CEO du groupe Oerlikon depuis mars 2016, a reçu l’Agefi pour passer en revue sa stratégie. L’année passée, ce groupe de plus de 11.000 employés répartis dans 37 pays a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de francs. Avant de diriger Oerlikon, l’Allemand, titulaire d’un doctorat en génie aéronautique de l’Université de Karlsruhe, avait occupé plusieurs postes de direction chez Siemens, notamment CEO de la division Power & Gas.

Quels sont les impacts positifs et négatifs de la pandémie sur Oerlikon?

Cette pandémie a permis une accélération de la digitalisation dans les entreprises et dans la société en général, du moins en Europe centrale (Suisse comprise). Au niveau mondial, plus de 2400 employés de notre groupe travaillent depuis leur domicile. De plus, pour certains de nos produits, par exemple ceux en relation avec la production de masques sanitaires, la demande a connu une progression rapide.

Quant aux aspects négatifs, nous constatons que certains de nos clients sont fortement affectés, notamment ceux qui sont actifs dans l’aviation et l’automobile. Pour limiter les impacts négatifs sur notre groupe, nous devrons faire preuve de flexibilité, innover davantage et procéder à des ajustements structurels.

Une crise est aussi l’occasion d’acquérir des entreprises à bas coûts...

D’une manière générale, l’acquisition d’entreprises fait partie de notre stratégie, d’autant plus que nos liquidités et la solidité de notre bilan nous le permettent. Durant cette pandémie, nous sommes bien sûr à l’affût de nouvelles opportunités mais notre priorité reste de cibler des sociétés qui correspondent à nos critères stratégiques quant aux technologies, aux modèles d’affaire, à la présence industrielle et géographique et, bien sûr, aux valorisations.

Durant ces huit dernières années, nous avons acquis dix-neuf sociétés et nous en avons vendu cinq. Après chaque acquisition, les efforts d’intégration ont été significatifs ce qui a parfois généré des coûts importants, par exemple pour intégrer les systèmes informatiques et les marques. Nous avons également pris des éléments positifs des sociétés acquises et nous les avons appliqués à l’ensemble de notre groupe.

Vous avez annoncé une restructuration majeure concernant votre segment «Surface Solutions» (perte de 800 emplois). Auriez-vous pu éviter cette restructuration en recourant au chômage partiel?

Il faut faire la différence entre deux aspects de cette problématique. D’une part, pour mitiger les effets directs de la pandémie, 2500 collaborateurs de notre groupe notamment en Europe centrale bénéficient actuellement de la réduction temporaire de l’horaire de travail. Cet instrument, et d’autres mesures similaires, sont très utiles pour maintenir des emplois qualifiés et pour pouvoir monter rapidement en puissance lors de la reprise.

D’autre part, on ne peut pas résoudre un problème structurel et durable, comme celui de l’industrie de l’aviation et de l’automobile, avec une réduction temporaire de l’horaire de travail. Une restructuration était donc inévitable. Dans le cas de l’automobile, la crise structurelle a débuté en 2018-2019 avec le scandale du diesel et cela a entraîné un déclin graduel des moteurs à combustion, un renforcement de nouvelles formes de mobilité et une importance accrue des transports publics. La pandémie n’a fait qu’aggraver cette crise structurelle.

«Nos concurrents chinois pourraient aussi acquérir des sociétés pour combler une partie de leur retard»

Qui sont vos principaux concurrents? Pensez-vous que des entreprises de pays émergents, à l’instar de la Chine, pourraient compter sous peu parmi vos compétiteurs les plus sérieux?

Concernant le segment Manmade Fibers (fibres synthétiques), nous avons un concurrent majeur, en l’occurrence le japonais TMT Machinery. En plus, il existe dans ce segment une myriade de petits acteurs dans le monde entier (y compris en Chine) mais ces sociétés de taille modeste n’ont pas forcément les moyens nécessaires pour investir massivement dans la recherche et l’innovation. Concernant le segment Surface Solutions (solutions pour surfaces), le marché est encore plus fragmenté. Dans notre cas, nous sommes numéro un ou numéro deux dans chaque sous-segment.

A mon sens, nos concurrents chinois vont certainement gagner en importance au fil des ans. Ils pourraient aussi acquérir des sociétés, par exemple en Europe, pour combler une partie de leur retard.

Géographiquement, où voyez-vous vos principales opportunités de croissance rentable?

Nos principales opportunités se trouvent aux Etats-Unis où nous sommes encore relativement peu présents. Nous voyons également de belles opportunités en Chine et en Europe. En tant que société technologique, nous devons bien sûr être prudents concernant la protection de notre propriété intellectuelle – en Chine et ailleurs le monde – et bien réfléchir quant aux activités à déployer dans chaque pays.

Aux Etats-Unis, la sévérité des lois concernant la «product liability» est un véritable enjeu; néanmoins, avec des processus solides et des produits de qualité, nous sommes à même de gérer ce défi. Concernant le Japon et la Corée du Sud, ces marchés sont connus pour leur accès difficile mais, avec de la patience, on finit par réussir à les pénétrer. Toyota est d’ailleurs un de nos principaux clients japonais et nous avons mis sur pied une usine à Nagoya, non loin de leur siège mondial. En tout, nous avons neuf points de présence au Japon et six en Corée du Sud.

Vous investissez des sommes conséquentes pour renforcer votre marque principale (et vos sous-marques) alors qu’elles ne sont pas visibles dans les produits finaux. Pourquoi le faites-vous?

Nos marques ne sont en effet pas visibles sur les produits finaux utilisés quotidiennement par tout un chacun mais nos clients industriels connaissent bien nos marques. En renforçant nos marques, nous renforçons, auprès de nos clients, les attributs que ces marques véhiculent: qualité, efficience, innovation, fiabilité, durabilité, etc. Et surtout le fait que nos clients en ont pour leur argent (Preiswertigkeit). En dernier lieu, la force de nos marques nous aide à attirer des employés qualifiés.

Votre palette de produit est extrêmement large. Etes-vous persuadés que chaque produit est rentable ou pensez-vous qu’il existe des opportunités de rationalisation?

Nous avons en effet un portefeuille de produits très étendu. Toutefois, je pense que chaque produit est rentable ou possède des chances réalistes de le devenir. Pour ce dernier cas de figure, je me réfère notamment aux produits au début de leur cycle de vie. Evidemment, nous remplaçons régulièrement des produits en fin de cycle.

Oerlikon est actif sur cinq segments industriels. En général, cherchez-vous à devenir un fournisseur «tier 1», c’est-à-dire à travailler directement pour les fabricants finaux?

Nous ne cherchons pas à devenir un fournisseur «tier 1» car, pour ce faire, nous devrions livrer des modules ou des systèmes plus complets ce qui impliquerait l’ajout de compétences hors de nos métiers de base.

Comme Oerlikon travaille pour plusieurs industries, vous êtes obligés de maintenir un large éventail de certifications. Comment évaluez-vous la valeur ajoutée de ces certifications?

Je viens de l’aérospatiale, un domaine extrêmement réglementé. Je considère que les certifications spécifiques à chaque industrie sont nécessaires mais pas suffisantes pour garantir la qualité. En outre, il ne faut pas considérer ces certifications comme une corvée administrative mais plutôt comme une opportunité de s’améliorer.

«Notre entreprise est influencée par de très nombreuses nationalités»

Pendant de nombreuses années, vous avez occupé des postes de direction chez Siemens. Quelles sont les principales différences entre Siemens et Oerlikon?

Siemens est bien sûr beaucoup plus grand et, au point de vue organisationnelle, considérablement plus complexe. Néanmoins, je pense qu’il existe surtout des similitudes entre les deux sociétés, par exemple la recherche de l’excellence technologique par le biais de l’innovation.

Votre comité exécutif ne compte que quatre personnes. Vous êtes donc un grand adepte du «lean management»...

Je suis convaincu que le comité exécutif d’une grande société moderne devrait compter cinq personnes au maximum. En plus, nous pouvons naturellement compter sur une solide équipe de cadres opérationnels dans nos différentes unités d’affaires.

Au sujet du «lean management», avez-vous des «country managers»? Dans les sociétés multi-produits, ils sont souvent considérés comme des entraves à l’agilité managériale...

Notre groupe est présent dans 37 pays et nous avons des «country managers» dans seulement quelques pays clés. Je pense néanmoins que leur fonction est justifiée: ils doivent représenter l’ensemble de notre groupe et se tenir au courant de ce qui se passe dans leur pays, notamment au niveau politique et technologique. Ils sont également tenus de nous informer des opportunités d’acquisition.

Dans le monde, vous avez 10 headquarters et 182 sites. C’est ce qui s’appelle être décentralisé... Serait-il avantageux de regrouper un peu tout cela?

Vu de l’extérieur, ces chiffres sont sans doute quelque peu trompeurs. Le siège de notre groupe se trouve à Pfäffikon (Schwytz) et emploie 120 personnes, principalement des fonctions d’état-major. En revanche, nos sous-sièges sont décentralisés: par exemple, celui d’Oerlikon Balzers est basé à Balzers au Liechtenstein.

Concernant notre segment Surface Solutions, la proximité représente un avantage compétitif car elle nous permet de réagir rapidement et de mener des interactions étroites avec nos clients. Comme ces derniers sont extrêmement éparpillés dans le monde, nous sommes obligés d’être présents sur un très grand nombre de sites.

91% des actions d’Oerlikon appartiennent à un nombre restreint d’investisseurs (dont 41% pour Liwet). Pourquoi ne vous simplifiez-vous pas la vie en vous retirant de la Bourse?

On pense souvent que l’herbe est plus verte ailleurs mais nous estimons que les aspects positifs d’une cotation priment sur les inconvénients. Le fait d’être coté nous oblige en effet à participer à des activités chronophages en relation avec le marché des capitaux, notamment à des roadshows. De plus, nous avons l’obligation de publier des rapports fouillés que nos concurrents ne manquent pas d’éplucher; c’est bien pour cette raison que nous faisons très attention à tout ce que nous écrivons ou dévoilons.

Concernant les avantages d’une cotation, je pense notamment à l’accès facilité au financement, à la rigueur imposée pour nos publications financières et au renforcement de notre marque en tant qu’employeur. De plus, les feedbacks que nous recevons lors des roadshows sont tout à fait pertinents.

La Russie est bien représentée chez Oerlikon: un actionnaire principal, trois administrateurs sur sept ainsi qu’un membre du comité exécutif. Comment caractériseriez-vous l’influence russe?

Les scientifiques et les ingénieurs russes sont extrêmement bien formés, notamment dans la science des matériaux. C’est pour cette raison que nous avons entamé une collaboration avec l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo (Skoltech). Plus généralement, je dirai que notre entreprise est influencée par de très nombreuses nationalités. Nous sommes très «multicolores», à l’image des marchés mondiaux que nous servons.