Des risques prononcés, décemment rémunérés

mardi, 31.03.2020

Obligations. Toujours nerveux et vulnérables, les marchés financiers bénéficient de l’activisme des autorités.

François Christen*



Les achats massifs de la Réserve Fédérale produisent des effets tangibles sur le marché obligataire. Les emprunts du Trésors US affichent des rendements en repli au terme de la semaine écoulée et les primes de risque de crédit ont sensiblement reflué, notamment sur le segment «high yield» où les «spreads» se rapprochent de 900 points de base après avoir culminé aux environs de 1100. Le regain de confiance s’est largement manifesté sur le marché des actions qui a engrangé des gains supérieurs à 10 % au terme d’une semaine houleuse.

Un «policy mix» de crise

Le rétablissement partiel des marchés financiers doit beaucoup à la mise en œuvre d’un «policy mix» archi-stimulant par la banque centrale américaine et les autorités politiques en réponse à la crise sanitaire et aux dysfonctionnements qui avaient émergé il y a quinze jours. En annonçant un programme d’assouplissement quantitatif illimité, en taille et en durée, la Fed se montre «prête à tout» pour assurer le fonctionnement du marché des capitaux. Des programmes ponctuels ont aussi été mis en place pour soutenir les obligations hypothécaires, les emprunts municipaux, les créances à court terme et les obligations d’entreprises au bénéfice d’un rating «Investment Grade» ainsi que pour alimenter l’économie mondiale en dollars US. Par ricochet, les actions et les emprunts «High Yield» bénéficient aussi, indirectement, des largesses de la banque centrale.

Le second volet de ce «policy mix» de crise réside dans un plan de relance budgétaire chiffré à 2000 milliards de dollars, soit près de 10 % du PIB des Etats-Unis. Le paquet, sans précédent, prévoit des paiements directs aux ménages, une extension des prestations de chômage, des garanties permettant aux entreprises de se financer auprès des banques. Accepté par les deux chambres parlementaires, ce programme budgétaire n’empêchera pas une récession, mais vise à éviter que la crise sanitaire ne débouche sur une crise économique et financière majeure, telle que le fut la Grande Dépression. Il devrait en outre stimuler la reprise quand la pandémie aura été surmontée.

Parmi les indicateurs récents, le plus frappant est incontestablement l’envol des demandes d’indemnité de chômage qui ont atteint 3.300.000 selon le dernier relevé hebdomadaire. Pour mémoire, les demandes d’indemnités de chômage s’établissaient entre 200.000 et 250.000 avant d’exploser en réponse aux mesures de confinement instaurées dans plusieurs Etats, comme Washington, la Californie et New York. La flexibilité du marché du travail aux USA est telle que le taux de chômage bondit immédiatement, à la différence des pays européens où les entreprises bénéficient de subsides pour conserver leurs employés. L’ampleur du plan de relance américain s’explique en partie par la nécessité de compléter un filet social plus modeste qu’en Europe. Escomptée, la montée en flèche du chômage aux USA n’a pas déstabilisé Wall Street qui a enregistré trois sessions consécutives de rebond favorisé par l’activisme politique et une chasse opportuniste aux «bonnes affaires».

Payante la semaine passée, la prise de risque reste hasardeuse dans le contexte sanitaire actuel. Certes, les mesures de confinement ont commencé à «aplatir la courbe» des infections dans plusieurs pays, laissant entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Tel n’est toutefois pas le cas aux USA où les tergiversations de Donald Trump impliquent un retard néfaste. Les USA comptent désormais le plus grand nombre d’infections au Covid-19 (près de 150.000 confirmées pour 2500 décès, lundi matin). La prise de conscience tardive du président Trump est bienvenue, mais la situation aux USA n’est pas stabilisée, loin s’en faut. De même, les timides progrès observés en Europe ne permettent pas, à ce stade, d’envisager un redémarrage de l’activité économique entravée par des mesures de confinement plus ou moins drastiques.

Une certaine retenue

Un scénario de rebond de la croissance au troisième trimestre, après un pic d’infection dépassé globalement en avril, est possible mais optimiste. En d’autres termes, les risques de déception ne sont pas négligeables et il est périlleux d’augmenter agressivement l’exposition aux actifs risqués à ce stade de la pandémie. Une certaine retenue s’impose, même s’il convient de ne pas céder à la panique face à la multiplication des nouvelles anxiogènes.

Même en misant sur une issue sanitaire favorable, la crise actuelle laissera des séquelles profondes, difficiles à mesurer. Le coup porté à la globalisation pourrait aller bien au-delà de l’antagonisme commercial qui oppose les USA et la Chine depuis 2018. Les finances publiques de certains pays vulnérables vont être dévastées, ce qui pourrait déstabiliser la zone euro en dépit des mesures entreprises par la BCE. La survie de l’Union monétaire passera par une solidarité fiscale accrue, qui n’est pas acquise en dépit des appels lancés le week-end passé par Jacques Delors, Giuseppe Conte et Javier Solana. L’environnement financier n’est pas près de retrouver l’insouciance qui avait conduit, en février, les actions à un sommet historique.

* Banque Profil de Gestion SA à Genève