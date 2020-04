L’audacieuse extension du «Fed put»

mercredi, 15.04.2020

Obligations. La banque centrale américaine a accentué ses efforts pour empêcher une crise durable. Avec un impact significatif sur les emprunts «high yield» et sur les spreads.

François Christen*



Après une phase de consolidation début avril, les actifs risqués ont renoué avec une tendance haussière, réduisant l’attrait des emprunts gouvernementaux de première qualité. Le rendement du T-Note US à dix ans s’est marginalement redressé pour s’établir aux environs de 0,75%. Le programme d’achats potentiellement illimité de la Réserve Fédérale devrait maintenir les rendements sous pression aussi longtemps que l’économie sera entravée par la pandémie de Covid-19.

Les indicateurs récents mettent en lumière des pertes d’emplois dramatiques. Cumulées sur trois semaines, les demandes d’indemnités de chômage dépassent 16 millions et l’hémorragie n’est pas terminée. Alors que le marché du travail américain était asséché en février, les USA pourraient rapidement connaître un taux de chômage de 10 % à 15 %, voire 20 % selon les pronostics les plus sombres. Le taux de chômage devrait donc dépasser les sommets atteints en 2008, mais il est permis d’espérer un reflux assez rapide, en phase avec l’assouplissement progressif des mesures sanitaires qui restreignent aujourd’hui de nombreuses activités économiques. Un taux de chômage ramené entre 5% et 6% d’ici à la fin de l’année est réaliste si la pandémie est globalement surmontée. Nous n’en sommes toutefois pas encore là et il est possible que les marchés financiers se montrent trop confiants.

Certes, les courbes d’infections et de décès imputés au Covid-19 ont commencé à s’aplatir sous l’effet des mesures sanitaires graduellement mises en place à l’échelle mondiale. Le pic de l’épidémie semble franchi dans de nombreux pays, en Europe, et dans certains des Etats américains les plus affectés tel que New York. Le recul n’est toutefois pas encore assez prononcé pour permettre un retour à la normale rapide. Un rétablissement par étapes semble toutefois se profiler en mai, comme vient de l’évoquer Emmanuel Macron pour la France. Le schéma de reprise robuste observé en Chine pourrait ne pas s’appliquer à l’Occident, où les mesures de surveillance sont moins intrusives.

Etayé par des tendances épidémiologiques rassurantes, le rebond des actifs risqués est aussi alimenté par l’activisme débridé de la Réserve Fédérale qui a franchi une nouvelle étape jeudi passé. La banque centrale vient en effet d’annoncer plusieurs nouveaux programmes de prêts, pour un total de 2300 milliards de dollars US, au bénéfice des Etats, des villes, des PME et même des entreprises «fallen angels» qui viennent de perdre leur rating «investment grade». Très audacieuse, la Fed a prévu des achats limités d’obligations spéculatives «high yield» par le biais d’ETF notamment. Les mesures de soutien qui s’appliquaient initialement aux emprunts gouvernementaux et aux MBS, puis aux obligations d’entreprises de catégorie «investment grade» sont ainsi étendues, indirectement, aux emprunts les moins bien notés. Il ne manque bientôt plus que les achats d’actions pour compléter ce fameux «Fed put» qui biaise (pour la bonne cause?) la perception du risque assumé par les investisseurs.

L’activisme créatif de la Fed confirme une volonté farouche de tout faire pour empêcher une grande dépression consécutive à une crise sanitaire jugée transitoire. L’impact du geste de la Fed est significatif: il a permis de réduire la prime de risque moyenne des emprunts «high yield» de 11% à 8%. La décrue des spreads s’est aussi manifestée sur le segment «investment grade» qui intègre un certain nombre de «fallen angels» en sursis jusqu’à la fin de mois d’avril: le spread moyen de cette catégorie qui avait culminé aux environs de 3,5% est aujourd’hui proche de 2,4%.

Des projections fragiles

En Europe, les taux d’intérêt en euros se sont légèrement redressés conduisant le rendement du Bund à dix ans au-dessus de-0,4%. Les primes de risque infligées à l’Italie se sont légèrement creusées pour excéder 200 points de base à dix ans d’échéance. La réunion de l’«eurogroup» a abouti à la création d’un fonds d’urgence totalisant 500 milliards d’euros, mais ce dispositif ne prévoit pas un financement solidaire par le biais de «corona – ou pandemic – bonds» engageant conjointement les pays de la zone euro.

Les projections dévoilées dans la dernière édition des «Perspectives économiques du monde» du FMI font état d’une contraction de 3 % du PIB mondial en 2020, ce qui constituerait la pire contraction depuis la Grande Dépression. Le PIB de la zone euro devrait afficher un recul de 7,5% en 2020, avant de croître de 4,7% en 2021. Le recul du PIB des USA devrait atteindre 5,9% cette année avant un rebond aussi estimé à 4,7 % l’an prochain. Ces projections sont fragiles, mais elles rejoignent le relatif optimisme des marchés financiers.

* Banque Profil de Gestion à Genève