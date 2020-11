Le marché immobilier australien peut se révéler comme un investissement intéressant

jeudi, 05.11.2020

Obligataire. Les rendements à l’achat des principaux immeubles de bureaux à Sydney et à Melbourne se situent entre 4,5% et 5,0%.

Bardo Magel* Sebastian Feix**



Bardo Magel / Sebastian Feix

Les espaces de bureaux de haut niveau sont très recherchés dans les centres des métropoles australiennes de Melbourne et de Sydney.

Toutefois, seuls ceux qui connaissent les tendances locales et répondent aux besoins des locataires pourront louer à long terme dans de bonnes conditions

Compte tenu des marchés obligataires, qui souffrent depuis des années de taux d’intérêt très bas, voire négatifs, et de la volatilité croissante des marchés boursiers, de nombreux investisseurs institutionnels se sont tournés de manière croissante vers le marché immobilier et ont continuellement augmenté leur quota immobilier.

Selon une étude de McKinsey, l’allocation immobilière moyenne des investisseurs institutionnels dans le monde s’est établie à 7,9% en 2019, contre 4,5% en 2005. McKinsey précise qu’à terme l’objectif visé se situe à 9,9%.

Ces dernières années, la demande accrue d’investissements immobiliers a généré une hausse des prix dans le secteur sur presque tous les marchés immobiliers concernés dans le monde. En clair, les rendements escomptés se sont avérés plus faibles pour les nouveaux investisseurs. C’est une évolution que les investisseurs qui font leurs placements en Suisse connaissent depuis longtemps. Cependant les marchés immobiliers étrangers continuent d’offrir des opportunités intéressantes avec un profil de risque/rendement bien adaptés aux investisseurs actuels. En outre, les investissements immobiliers à l’étranger contribuent de manière importante à la diversification du portefeuille immobilier global des investisseurs suisses.

L’une des plus longues tendances économiques

L’un des marchés immobiliers qui mérite une attention toute particulière est celui de l’Australie, car il permet aux investisseurs suisses de participer pleinement à l’une des plus longues tendances économiques à la hausse jamais observées. En effet, le pays n’est plus entré en récession depuis plus d’un quart de siècle. Bien que les effets à long terme de la pandémie de Covid-19 ne puissent être anticipés pour l’heure, l’Australie s’est toujours montrée relativement résistante lors des dernières crises.

Il en résulte que les investisseurs bénéficient du développement positif soutenu de la conjoncture australienne. La croissance constante observée sur le marché l’emploi, en particulier dans le secteur des services, accroît la demande en bureaux de haut standing dans les centres-villes, ce qui se traduit par une hausse des loyers et donc des rendements pour les investisseurs.

Autre argument de poids, par comparaison avec la Suisse, l’Australie permet aux investisseurs une entrée bon marché: alors que les rendements à l’achat des principaux immeubles de bureaux en Suisse varient entre 2,0% et 3,0%, à Sydney et à Melbourne ils se situent entre 4,5% et 5,0%, offrant ainsi un écart de rendement attrayant par rapport aux possibilités d’investissement locales.

Ajustements annuels des loyers à la hausse

Enfin, en plus du niveau d’entrée plus favorable, les investisseurs jouissent de structures de contrats de location sur le long terme, typiques du pays. Ils tirent aussi partie d’ajustements annuels des loyers à la hausse convenus par contrat, lesquels octroient une sécurité de planification à long terme et une protection contre l’inflation.

*Head Asset Management International chez AFIAA à Zurich

**Head Transactions International chez AFIAA à Zurich