«Aucune limite à l’engagement de la Banque centrale européenne»

dimanche, 29.03.2020

Obligataire. La BCE a supprimé la plupart des limites dans son programme d’urgence.

Gianni Pugliese*



La BCE a supprimé la plupart des limites d’achat d’obligations dans son nouveau programme d’achat d’urgence (PEPP) de 750 milliards d’euros, renforçant ainsi massivement sa puissance de feu pour lutter contre les retombées économiques du coronavirus.

La création du PEPP a été approuvée la semaine dernière, mais les détails juridiques devaient être finalisés avant qu’il puisse être lancé. L’attente a été récompensée. La publication du document stipulant que les plafonds d’achats d’emprunts souverains – à hauteur d’un tiers de la dette de chacun des États membres – ne s’appliqueraient pas au programme, a dopé les cours des obligations étatiques.

Le programme, qui devrait se poursuivre au moins jusqu’à fin 2020, comprendra aussi des maturités plus courtes que celles ciblées dans le cadre des opérations d’assouplissement quantitatif en cours. Les premiers achats ont commencé le 26 mars et les souverains périphériques ont particulièrement apprécié. Les rendements des 2 et 10 italiens ont chuté de 32bp pour atteindre 0,13% et 1,22% en clôture du 26 mars. Celui du 10 ans allemand (Bund) a reculé de 10bp à -0,36%. Cela implique que du 17 au 26 mars, le rendement du 10 ans BTP s’est resserré de 120bp contre Bund! Autre mouvement notable, le 10 ans grec a vu son taux de rémunération dégringoler de 82bp pour terminer à 1,65%. Car oui, cette fois-ci la dette grecque est incluse dans le programme.

Le marché a donc salué la détermination de Mme Lagarde qui a déclaré: «il n’y a aucune limite à l’engagement de la BCE».

Cette semaine aussi, son prédécesseur, M. Draghi, a exhorté les gouvernements à ne pas s’inquiéter du niveau d’augmentation de la dette, soulignant que «le coût d’hésitation pourrait s’avérer irréversible».

En tout, la BCE pourrait acheter plus de 1100 milliards d’euros d’obligations cette année.

L’ampleur de ces achats suscite d’ailleurs quelques réticences de la part de certains membres qui estiment que cela revient tout bonnement à financer les gouvernements. Cela dit, en supprimant les restrictions dans le PEPP, la BCE a en fait réduit le besoin de recourir à l’OMT (opérations monétaires sur titres).

Ce programme, conçu en 2012 lors de la crise des souverains en zone Euro, permet à la BCE d’acheter de la dette d’un pays pratiquement sans limite. Mais il est destiné à des Etats menacés d’un défaut sur leur dette ou d’une crise bancaire, ce qui diffère des circonstances actuelles. Il nécessite, en outre, que l’Etat en question ait sollicité le recours au Mécanisme Européen de Stabilité (MES) et se soumette à certaines conditions.

Il s’agit donc plutôt d’une assistance à un pays particulier que d’une aide à l’ensemble de l’Union monétaire. Mais différences mises à part, le PEPP et l’OMT ont ceci en commun qu’ils permettent tous deux à la BCE de faire baisser les rendements obligataires.

Un atout majeur à l’aube de l’explosion des déficits budgétaires et un soutien précieux pour les pays le plus durement touchés.

* Mirabaud & Cie